NB II: Budapest Honvéd FC–Karcagi SC

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–KARCAGI SC 3–1 – élőben az NSO-n!

Budapest, Bozsik Aréna, 2000 néző (TV: M4 Sport). Vezeti: Karakó Ferenc (Horváth Zoltán, Ország Péter)

HONVÉD: Tujvel – Kállai K., Szabó A., Baki, Csontos D. – Szamosi Á., Somogyi Á. – Zuigeber, Gyurcsó, Medgyes Z. – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Pap Zs. – Hidi P., Szűcs K. – Szakács L., Györgye, Girsik Á. – Székely D. Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Csontos D. (13. – 11-esből), Zuigeber (40., 45+3.), ill. Kovalovszki (10.)

PERCRŐL PERCRE