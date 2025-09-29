Nemzeti Sportrádió

NB II: Budapest Honvéd FC–Karcagi SC

2025.09.29. 19:49
Ismét Tomás Tujvel őrzi a Honvéd kapuját (Fotó: Budapest Honvéd FC)
A labdarúgó NB II 8. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén a dobogós Budapest Honvéd a 7. helyen álló Karcagot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–KARCAGI SC 3–1 – élőben az NSO-n!
Budapest, Bozsik Aréna, 2000 néző (TV: M4 Sport). Vezeti: Karakó Ferenc (Horváth Zoltán, Ország Péter)
HONVÉD: Tujvel – Kállai K., Szabó A., Baki, Csontos D. – Szamosi Á., Somogyi Á. – Zuigeber, Gyurcsó, Medgyes Z. – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Pap Zs. – Hidi P., Szűcs K. – Szakács L., Györgye, Girsik Á. – Székely D. Vezetőedző: Varga Attila 
Gólszerző: Csontos D. (13. – 11-esből), Zuigeber (40., 45+3.), ill. Kovalovszki (10.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSÉRŐL IDE KATTINTVA LEHET OLVASNI.

PERCRŐL PERCRE

 

Ezek is érdekelhetik