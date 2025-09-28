Bognár György: Itt már nem a futball dönt, hanem a VAR

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–0 (1–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Derdák

Gólszerző: Joao Victor (11.), Maxsuell (48.), Lima (68.), Kiss B. (77., 78.)

Kiállítva: Borges (71. – ZTE)

A találkozó élő közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője

– Megvan az első siker, ráadásul fölényes a győzelem – mit jelent ez önnek?

– Nagyon fontos győzelmet arattunk. A teljesítményünk alapján korábban is megérdemeltük volna a sikert, de eddig nem jött össze, most viszont hazai pályán igen, és ezt a sokgólos sikert megérdemelte a csapat.

– Nagy kő esett le a szívéről?

– Eddig is hittem a munkában, a játékosokban és a szakmai stábban. Tisztában voltunk vele, hogy a munkának lesz gyümölcse, előbb-utóbb jön az eredmény. Eddig is keményen dolgoztunk, jó munkát végeznek a játékosok, de tudjuk, a tabella és a pontszám a lényeg, ez alapján pedig sokakban kétely keletkezett. Ez a győzelem jót tett az önbizalomnak.

– Mindhárom brazil támadó betalált: hogyan értékeli a teljesítményüket?

– A csapat a legfontosabb. Engem nem érdekel, ki milyen nemzetiségű labdarúgó, hogy hány éves, a lényeg az, hogy milyen teljesítményt nyújt.

KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

– Megrendítette ez a vereség?

– Ilyen meccs és vereség után nem marad más, mint gratulálni az ellenfélnek. A mezőnyben mutatott játékot nézve nem volt ekkora különbség a két csapat között, viszont a kapu előtti megoldásokban, a helyzetkihasználásban és a befejezésekben igen. Az Újpest elleni sikert követően gyorsan visszarántottak minket a földre...

– Mi volt az oka annak, hogy nem tudtak mit kezdeni ZTE játékával?

– Az egyéni megoldások okozták a vesztünket. Nem arról van szó, hogy rossz felfogásban vagy felállásban játszottunk volna.

– Hogyan lehet felállni egy ekkora pofonból?

– Ahogy a győzelemből sem kell eufóriát csinálni, a vereség sem tragédia. Tesszük tovább a dolgunkat, természetesen mentálisan ilyenkor kicsit nehezebb, de most jön majd elő a sportemberi tartás és karakter.