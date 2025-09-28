Bognár György: Itt már nem a futball dönt, hanem a VAR

LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–0 (1–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Derdák
Gólszerző: Joao Victor (11.), Maxsuell (48.), Lima (68.), Kiss B. (77., 78.)
Kiállítva: Borges (71. – ZTE)
Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője
– Megvan az első siker, ráadásul fölényes a győzelem – mit jelent ez önnek?
– Nagyon fontos győzelmet arattunk. A teljesítményünk alapján korábban is megérdemeltük volna a sikert, de eddig nem jött össze, most viszont hazai pályán igen, és ezt a sokgólos sikert megérdemelte a csapat.
– Nagy kő esett le a szívéről?
– Eddig is hittem a munkában, a játékosokban és a szakmai stábban. Tisztában voltunk vele, hogy a munkának lesz gyümölcse, előbb-utóbb jön az eredmény. Eddig is keményen dolgoztunk, jó munkát végeznek a játékosok, de tudjuk, a tabella és a pontszám a lényeg, ez alapján pedig sokakban kétely keletkezett. Ez a győzelem jót tett az önbizalomnak.
– Mindhárom brazil támadó betalált: hogyan értékeli a teljesítményüket?
– A csapat a legfontosabb. Engem nem érdekel, ki milyen nemzetiségű labdarúgó, hogy hány éves, a lényeg az, hogy milyen teljesítményt nyújt.
KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője
– Megrendítette ez a vereség?
– Ilyen meccs és vereség után nem marad más, mint gratulálni az ellenfélnek. A mezőnyben mutatott játékot nézve nem volt ekkora különbség a két csapat között, viszont a kapu előtti megoldásokban, a helyzetkihasználásban és a befejezésekben igen. Az Újpest elleni sikert követően gyorsan visszarántottak minket a földre...
– Mi volt az oka annak, hogy nem tudtak mit kezdeni ZTE játékával?
– Az egyéni megoldások okozták a vesztünket. Nem arról van szó, hogy rossz felfogásban vagy felállásban játszottunk volna.
– Hogyan lehet felállni egy ekkora pofonból?
– Ahogy a győzelemből sem kell eufóriát csinálni, a vereség sem tragédia. Tesszük tovább a dolgunkat, természetesen mentálisan ilyenkor kicsit nehezebb, de most jön majd elő a sportemberi tartás és karakter.
LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 0–0
Miskolc, DVTK Stadion, 6279 néző. Vezette: Csonka
Vladimir RADENKOVICS, a DVTK vezetőedzője
– Újra egy pontot szereztek: öröm ez vagy gond?
– Mentálisan nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Tudtuk, hogy a Debrecen néhány gyors érintést követően a tizenhatoson belülre juttatja a labdát, de megakadályoztuk ezt a tervét. Támadásban is voltak jó pillanataink, de sokkal több akcióra lett volna szükség. Nem vagyok elégedett, mert nem nyertünk, ez sorozatban a negyedik hazai döntetlenünk, viszont egymás után az ötödik olyan mérkőzés, amelyen pontot szereztünk, és ez pozitívum.
– Aboubakar Keita kiesése mennyire borította fel a meccstervet?
– Egy nappal a mérkőzés előtt esett ki, Anderson Esiti pedig nem sokkal előtte. Többször is előfordult, hogy közvetlenül a meccs előtt kellett lemondanunk játékosról, ezért nekem az a legfontosabb, hogy megtaláljuk az izomsérülések okát.
– Mi volt az oka annak, hogy a mérkőzés végén támadó helyett védekező középpályást hozott be?
– Az volt a koncepció, hogy a középcsatár megtartja a labdát, és a második hullámban érkező játékossal építkezik. A hajrában Yohan Croizet lett a csatár, aki mellé Holdampf Gergőnek és Bényei Ágostonnak kellett volna felérnie ahhoz, hogy látványosabb legyen ez a terv, és ne a védekezés domborodjon ki.
Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője
– Csalódott vagy elégedett?
– Nagyon elégedett vagyok a mutatott teljesítménnyel. Jó mérkőzést játszottunk, működött, amit kitaláltunk a meccsre. A játékunkban az is benne volt, hogy megszerezzük a győzelmet, megvoltak a lehetőségeink, végül egy pont lett belőle, de ez sem gond.
– Minden statisztikai mutatóban jobb volt a DVSC a DVTK-nál, csak a gólban nem: az eredményt tekintve nincs hiányérzete?
– Én is úgy láttam, hogy szinte mindenben jobbak voltunk ellenfelünknél, és igaz, hogy az eredmény a legfontosabb, de nem vagyok csalódott. Nagyon sokat próbálkoztunk, ami pozitívum, akkor is, ha ezúttal a gól hiányzott.
– Karlo Senticen múlt, hogy nem szereztek pontot, vagy valami máson is?
– Nagyon sok mindent megpróbáltunk, hogy sikerüljön a kapuba találni. Sokszor megdolgoztattuk a diósgyőri kapust, az ellenfél védelemét. Ez most ilyen mérkőzés volt, gólt nem sikerült szerezni, de a játék rendben volt – olykor a gól nélküli meccs is lehet izgalmas és látványos.
LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
Paksi FC–Puskás Akadémia 3–2 (1–1)
Paks, Fehérvári úti stadion, 2400 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Gyurkits (39., 87. – a másodikat 11-esből), Windecker (89.), ill. Lukács D. (8.), Németh A. (49.)
BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője
– Nagyon jó meccset játszottak, megérdemelten győztek – egyetért?
– Valóban nagyszerű mérkőzés volt, kivéve az első huszonöt percet. A második félidő már teljesen rendben volt, óriási nyomást helyeztünk az ellenfelünkre, megérdemelten nyertünk, gratulálok a játékosoknak.
– Mit érzett, amikor a második félidőben Tóth Barna gólját előbb kezezés, majd les miatt nem adta meg a játékvezető?
– Hogy itt már nem a futball dönt, hanem a VAR. Az előző héten elvették a Puskás Akadémiától a meccset, ezen a találkozón viszont a VAR minden döntésével segítette.
– Amikor már csak néhány perc volt hátra, és még mindig vezetett az ellenfél, bízott benne, hogy legalább egy pontot szereznek, vagy esetleg fordítanak?
– Végig bíztunk a legjobbakban. Gyurkits Gergőt is azért húztuk ki a bal szélre, hogy onnan jobbal adjon be, és Windecker Józsefet is azért cseréltük be, hogy a két ék mögött legyen érkező. Bejött…
HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Kétszer is vezettek a listavezető otthonában, mégis pont nélkül maradtak. Miért?
– Gratulálnom kell az ellenfélnek a győzelméhez, de mi is közel álltunk a három pont megszerzéséhez. Úgy éreztem, megnyerhetjük ezt a meccset, sajnos a hajrában becsúszott két hiba. Pozitívum volt nálunk Németh András teljesítménye, precízebb utolsó passzokra lett volna szükség, hogy ne veszítsünk.
– Az első játékrészben egy nullás vezetésüknél Lukács Dániel óriási helyzetben hibázott. Az volt a fordulópont?
– Ha kettő nullára vezetünk, nyilván nehezebb helyzetben lett volna ellenfelünk. Németh Andrásnak is volt két olyan kiugratása, amely ha pontosabb, gólt hozhatott volna. Még kettő egynél is bíztam abban, hogy nyerünk, noha nagy volt a nyomás rajtunk.
– Közel álltak a bravúrhoz, de mit kell tenni annak érdekében, ha nem is nyeri meg, ne veszítse el csapata az ilyen meccseket?
– Ha egy fiatal játékos hibázik, az nem akkora probléma, mint amikor a legrutinosabb játékos. Ha a középső védőd kilép, amikor nem kellene, úgy nagyon nehéz… A múltban ilyen hibáink nem voltak, ezúttal saját magunkat vertük meg.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|8
|5
|3
|–
|22–12
|+10
|18
|2. Debreceni VSC
|8
|4
|2
|2
|11–10
|+1
|14
|3. ETO FC
|6
|3
|3
|–
|15–7
|+8
|12
|4. Ferencvárosi TC
|6
|3
|2
|1
|14–6
|+8
|11
|5. MTK Budapest
|7
|3
|1
|3
|13–13
|0
|10
|6. Kisvárda
|6
|3
|1
|2
|7–9
|–2
|10
|7. Puskás Akadémia
|8
|3
|1
|4
|12–15
|–3
|10
|8. Újpest FC
|8
|2
|2
|4
|12–12
|0
|8
|9. Diósgyőri VTK
|8
|1
|5
|2
|12–16
|–4
|8
|10. Zalaegerszegi TE
|8
|1
|4
|3
|15–15
|0
|7
|11. Nyíregyháza Spartacus
|8
|1
|3
|4
|10–17
|–7
|6
|12. Kazincbarcika
|7
|1
|1
|5
|6–17
|–11
|4