Napfény és kosárvarázs – mutatjuk képekben a Magyar Kosárlabdázás Napját

2025.09.29. 18:01
Szinte hihetetlen, pedig igaz: az idei volt immár a 33. streetballsorozat (Fotók: Földi Imre)
Címkék
magyar kosárlabda Magyar Kosárlabdázás Napja Képes Sport
Ahogyan az utóbbi években megszokhattuk, idén is a budapesti Hősök terén, a Magyar Kosárlabdázás Napja keretében, a döntőkkel zárult a streetballsorozat.

A múlt évvel ellentétben, amikor a borongós, esős idő a Ludovika Arénába száműzte a rendezvényt, idén a jó időről is előrelátóan gondoskodtak a szervezők. Noha már javában benn jártunk a szeptemberben, ragyogó napfény fogadta a budapesti Hősök terén a Magyar Kosárlabdázás Napjára, illetve a Suzuki Streetball Hungary döntőire érkező játékosokat, szurkolókat és vendégeket.

Az idei már a 33. streetballsorozat volt, az országban összesen hét helyszínen zajlottak az előcsatározások. Emberöltőnyi idő telt el tehát a kezdetektől, a főszervezők személye azonban nem változott: manapság is Kucsera József és Tímár András a rendezvény szíve, lelke, motorja. Persze rajtuk kívül is jó néhányan képviselték még a 
régi idők kosárlabdáját, hiszen – ahogy az már évek óta megszokott – ez alkalommal is köszöntötték egy-egy fővárosi klub legendáit. A választás 2025-ben a Ganz-Mávag férfi és az MTK női játékosaira esett, akiket Hajdu Péter, a budapesti szövetség elnöke köszöntött a centerpályán. 

Felvonultak persze napjaink legjobbjai is, a Hősök terén vehette át például az év női játékosának járó díjat a diósgyőri Lelik Réka (a férfi győztes, a szombathelyi Perl Zoltán a Falco BL-selejtezős elfoglaltsága miatt igazoltan volt távol). A tripladobóverseny is válogatott játékos sikerével zárult, a hárompontosvonalon túlról – maga mögé utasítva örök Ágnest és Dombai Rékát – a győriek kiválósága, Dubei Debóra célzott a legpontosabban.

A Hősök tere látványos háttérként szolgált a kosárlabdázás napjához
Csoportkép a díjazottakról – a jelen legjobbjai is elismerést kaptak az MKOSZ-től (Fotó: Hajdu Krisztina)
Török Ágnes, Dubei Debóra és Dombai Réka (Fotó: Hajdu Krisztina)
Az integráció jegyében most is pályán voltak a kerekesszékesek
Az év példaképe-díjat Studer Ágnes vehette át
Lelik Réka, az év női játékosa és Báder Márton MKOSZ-elnök
A VIP-mérkőzések résztvevői (Fotó: Hajdu Krisztina)
Pap Dániel „Szöcske” zsákolóshow-ja óriási sikert aratott (Fotó: Hajdu Krisztina)
A Ganz-Mávag és az MTK korábbi játékosait köszöntötték a centerpályán

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. szeptember 27-i lapszámában jelent meg.)

 

