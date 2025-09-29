Napfény és kosárvarázs – mutatjuk képekben a Magyar Kosárlabdázás Napját

A múlt évvel ellentétben, amikor a borongós, esős idő a Ludovika Arénába száműzte a rendezvényt, idén a jó időről is előrelátóan gondoskodtak a szervezők. Noha már javában benn jártunk a szeptemberben, ragyogó napfény fogadta a budapesti Hősök terén a Magyar Kosárlabdázás Napjára, illetve a Suzuki Streetball Hungary döntőire érkező játékosokat, szurkolókat és vendégeket.

Az idei már a 33. streetballsorozat volt, az országban összesen hét helyszínen zajlottak az előcsatározások. Emberöltőnyi idő telt el tehát a kezdetektől, a főszervezők személye azonban nem változott: manapság is Kucsera József és Tímár András a rendezvény szíve, lelke, motorja. Persze rajtuk kívül is jó néhányan képviselték még a

régi idők kosárlabdáját, hiszen – ahogy az már évek óta megszokott – ez alkalommal is köszöntötték egy-egy fővárosi klub legendáit. A választás 2025-ben a Ganz-Mávag férfi és az MTK női játékosaira esett, akiket Hajdu Péter, a budapesti szövetség elnöke köszöntött a centerpályán.

Felvonultak persze napjaink legjobbjai is, a Hősök terén vehette át például az év női játékosának járó díjat a diósgyőri Lelik Réka (a férfi győztes, a szombathelyi Perl Zoltán a Falco BL-selejtezős elfoglaltsága miatt igazoltan volt távol). A tripladobóverseny is válogatott játékos sikerével zárult, a hárompontosvonalon túlról – maga mögé utasítva örök Ágnest és Dombai Rékát – a győriek kiválósága, Dubei Debóra célzott a legpontosabban.

