Ed Sheeran nevével ellátott mezben játszhat az FC Barcelona a Real Madrid ellen

A Spotify-jal kötött megállapodás értelmében az FC Barcelona a Real Madrid elleni mérkőzéseken már évek óta egy világhírű énekes vagy együttes nevével ellátott mezben szerepel. Korábban többek között Drake, Karol G, Travis Scott, a Rolling Stones vagy a Coldplay neve is feltűnt a katalán klub szerelésén, most pedig a RAC1 állítása szerint Ed Sheeran lesz a kiválasztott, a klub állítólag már el is kezdte gyártani a szükséges promóciós anyagokat.

A négyszeres Grammy-díjas angol énekes, dalszövegíró a múlt hét pénteken adta ki új albumát, a Playt, a Real Madrid elleni el Clásicón pedig az ő neve díszeleghet majd a spanyol bajnoki címvédő szerelésén. A bejelentésre a következő napokban kerülhet sor.

A Real Madrid-FC Barcelona összecsapást október 26-án rendezik a Santiago Bernabéu Stadionban. A Barca mérlege felemás a nagy rivális ellen, amikor a szponzorációs megállapodás miatt egy híresség neve került fel a mezre: három győzelem mellett három vereség.