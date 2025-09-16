Nemzeti Sportrádió

Ed Sheeran nevével ellátott mezben játszhat az FC Barcelona a Real Madrid ellen

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.09.16. 08:02
null
Ed Sheeran (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Real Madrid spanyol foci el Clásico Ed Sheeran
A RAC1 nevű katalán rádióállomás értesülései szerint az FC Barcelona a világhírű angol énekes, Ed Sheeran nevével ellátott mezben lép majd pályára a Real Madrid elleni október 26-i el Clásicón a spanyol fővárosban.

A Spotify-jal kötött megállapodás értelmében az FC Barcelona a Real Madrid elleni mérkőzéseken már évek óta egy világhírű énekes vagy együttes nevével ellátott mezben szerepel. Korábban többek között Drake, Karol G, Travis Scott, a Rolling Stones vagy a Coldplay neve is feltűnt a katalán klub szerelésén, most pedig a RAC1 állítása szerint Ed Sheeran lesz a kiválasztott, a klub állítólag már el is kezdte gyártani a szükséges promóciós anyagokat.

A négyszeres Grammy-díjas angol énekes, dalszövegíró a múlt hét pénteken adta ki új albumát, a Playt, a Real Madrid elleni el Clásicón pedig az ő neve díszeleghet majd a spanyol bajnoki címvédő szerelésén. A bejelentésre a következő napokban kerülhet sor.

A Real Madrid-FC Barcelona összecsapást október 26-án rendezik a Santiago Bernabéu Stadionban.  A Barca mérlege felemás a nagy rivális ellen, amikor a szponzorációs megállapodás miatt egy híresség neve került fel a mezre: három győzelem mellett három vereség. 

 

FC Barcelona Real Madrid spanyol foci el Clásico Ed Sheeran
Legfrissebb hírek

Döntők visszavágói és magyaros találkozó Isztambulban – a BL-alapszakasz 12 legjobban várt meccse

Bajnokok Ligája
13 órája

BL: Bellingham visszatér? Bekerült a Real Madrid Marseille elleni keretébe

Bajnokok Ligája
15 órája

Doppingellenőrök a Real Madridnál, egy órát csúszott az edzés – a klubnál kiakadtak

Spanyol labdarúgás
18 órája

Két hét múlva térhet vissza a Camp Nouba a Barca – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
22 órája

Csak a szokásos: a Barcelona ezúttal is alaposan kitömte a Valencia kapuját

Spanyol labdarúgás
2025.09.14. 22:55

A Real Madrid idegenben, tíz emberrel is megőrizte hibátlan mérlegét

Spanyol labdarúgás
2025.09.13. 18:13

Real Madrid: hónapokra kidőlt a rutinos védő

Spanyol labdarúgás
2025.09.12. 19:23

Barcelonában Gavi miatt aggódnak – akár hat hetet is kihagyhat

Spanyol labdarúgás
2025.09.12. 14:27
Ezek is érdekelhetik