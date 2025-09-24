Barca: Flick szerint Gavit meg kell tanítani a profizmusra

„Egy ilyen információra nem lehet azt mondani, hogy nem rossz hír, de végső soron úgy gondolom, hogy Gavi jól jár ezzel. Gondoskodnunk kell róla, neki pedig lépésről lépésre kell haladnia. Huszonegy éves és komoly pályafutás áll előtte. Fel kell épülnie, és egészségesnek kell maradnia – fogalmazott Hansi Flick. – Profi játékosként kell viselkednie. Meg kell tanítanunk neki a profizmust, hogy profiként gondolkodjon, mert egykébként egy csupaszív játékos, akit öröm a csapatban látni. Hiányában a csapat sincs egyszerű helyzetben, hiszen Gavi nagyon magas színvonalon futballozik, de mellette állunk, hogy minél hamarabb csúcsformában legyen.”

A profizmust emlegető mondatok a spanyol sajtó értelmezése szerint annak szólhattak, hogy Gavi egy hónapig halogatta a műtétet, s helyette konzervatív kezelésekkel próbált visszatérni a pályára. Flick a játékos érzelmi állapotát firtató kérdésekre válaszolva elárulta, hogy szerdán reggel személyesen látogatta meg Gavit a kórházban.

„Egy fiatal játékos számára nem egyszerű feldolgozni egy ilyen hírt. Ma reggel én ébresztettem fel, szerintem meg is lepődött, hogy ilyen korán látogatója van, de máskor nem mehettem, mert délelőtt edzésem volt. Jól érezte magát és a hangulata is megfelelő volt. Segítenünk neki, hogy az a csupaszív, magas színvonalú játékos legyen, akire szükségünk van. Gavi nincs könnyű helyzetben, de ha valaki képes felállni innen, akkor az ő” – mondta a német szakember.

Gavi jobb térde még augusztus 29-én, csapata edzésén sérült meg, épp az, amelyben 2023 novemberében elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, és szűk egy évvel később térhetett csak vissza.