Nemzeti Sportrádió

Gavit megműtötték, 4-5 hónapot kell kihagynia

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.23. 21:38
Gavit 4-5 hónapra elvesztette az FC Barcelona (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona spanyol foci Gavi La Liga
Közel fél évre elvesztette tehetséges fiatal középpályását, Gavit a spanyol élvonalbeli Barcelona, amely honlapján közölte, hogy 4-5 hónapig nem számíthat az artroszkópos meniszkuszműtéten áteső 21 éves labdarúgójára.

Gavi jobb térde még augusztus 29-én, csapata edzésén sérült meg, épp az, amelyben 2023 novemberében elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, és szűk egy évvel később térhetett csak vissza.

A katalán klub a napokban közölte, hogy tehetséges középpályásának ezúttal a meniszkusza sérült meg, s mivel a konzervatív kezelésre nem reagált elég gyorsan, a műtét mellett döntöttek, amit a klub tájékoztatása szerint kedden végeztek el.

A „gránátvörös-kékek” kedd kora este pedig honlapjukon közölték, hogy Gavi artroszkópián esett át meniszkuszsérülése miatt, s felépülési ideje a becslések szerint 4-5 hónap lesz, azaz Hans-Dieter Flick addig kénytelen nélkülözni.

 

FC Barcelona spanyol foci Gavi La Liga
Legfrissebb hírek

La Liga: Levante–Real Madrid

Spanyol labdarúgás
48 perce

La Liga: megtört a Bilbao vereségsorozata, mégsem örülhet igazán

Spanyol labdarúgás
1 órája

La Liga: eldőlt, Gavit műteni kell

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 14:50

Ferran Torres duplája után a Barcelona könnyedén győzött a Getafe ellen

Spanyol labdarúgás
2025.09.21. 22:57

La Liga: újra döntetlent játszott az Atlético

Spanyol labdarúgás
2025.09.21. 18:35

Mikautadze első bajnoki gólja is kellett a Villarreal sikeréhez; idegenben nyert a Sevilla

Spanyol labdarúgás
2025.09.20. 23:00

Militao és Mbappé is távolról volt eredményes – az Espanyol legyőzésével továbbra is hibátlan a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2025.09.20. 18:17

Semmi nem jött össze a Gironának, kettős emberhátrányban kaptak ki a katalánok

Spanyol labdarúgás
2025.09.20. 16:30
Ezek is érdekelhetik