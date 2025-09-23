Gavit megműtötték, 4-5 hónapot kell kihagynia

Gavi jobb térde még augusztus 29-én, csapata edzésén sérült meg, épp az, amelyben 2023 novemberében elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, és szűk egy évvel később térhetett csak vissza.

A katalán klub a napokban közölte, hogy tehetséges középpályásának ezúttal a meniszkusza sérült meg, s mivel a konzervatív kezelésre nem reagált elég gyorsan, a műtét mellett döntöttek, amit a klub tájékoztatása szerint kedden végeztek el.

A „gránátvörös-kékek” kedd kora este pedig honlapjukon közölték, hogy Gavi artroszkópián esett át meniszkuszsérülése miatt, s felépülési ideje a becslések szerint 4-5 hónap lesz, azaz Hans-Dieter Flick addig kénytelen nélkülözni.