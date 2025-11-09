Élre állt a Roma, kikapott Bolognában a Napoli, továbbra is nyeretlen és utolsó a Fiorentina

Ugyan a BL-ben a legutóbbi három meccsén két győzelmet ért el egy döntetlen mellett az Atalanta, a bajnokságban továbbra is szenved Ivan Juric csapata. A középmezőnybe tartozó Sassuolo Domenico Berardi büntetőjével szerzett vezetést a 29. percben. A folytatásban ugyan próbálkozott a bergamói együttes, de veszélyesebbek voltak a vendégek kontrái. A második félidő elején a felezővonalnál szerzett labdát Berardi, 40 métert rohant, a tizenhatoson belül kicselezett két védőt, majd Andrea Pinamontihoz tálalt, aki megduplázta a látogatók előnyét.
Berardi a gólja és a gólpassza után a kegyelemdöfést is megadta az Atalantának: a 66. percben remekül ugrott ki, majd ballal a jobb alsóba tekert. A 3–0-s győzelmével a Sassuolo az Atalantát megelőzve feljött a 8. helyre.
Végig a Bologna volt a veszélyesebb, amely a második félidőben nyerte meg a mérkőzést. Az 50. percben Thijs Dallinga pörgetett a rövidbe négy méterről, negyedóra múlva pedig Jhon Lucumí fejelt a bal felsőbe, így alakult ki a 2–0-s végeredmény. A Napoli sorozatban a harmadik tétmeccsén maradt nyeretlen, és nem tudta visszavenni az első helyet a szombaton döntetlent játszó Milantól.
Nyeretlen és utolsó maradt a Fiorentina, amely hiába vezetett Genovában, nem tudta begyűjteni a három pontot. A hazaiak szereztek vezetést Leo Östigard góljával, majd Albert Gudmundsson hamar egyenlített büntetőből. A szünet után Lorenzo Colombo tizenegyest hibázott, de javította hibáját, mert Roberto Piccoli gólja után három perccel ő egyenlített, kihasználva a kapu előtti kavarodást. Azért a Genoa sem örülhet túlságosan a 2–2-nek, hiszen így a bajnokságban továbbra is nyeretlen vendéglátóként.
Az AS Romában Bryan Cristante fél óra elteltével csak a kapufát találta el, tizenegyes kellett ahhoz, hogy vezetést szerezzen a hazai csapat – Lorenzo Pellegrini értékesítette. A 61. percben növelte előnyét a római együttes Zeki Celik révén, és mivel az Udinese csak kapufáig jutott – a hajrában Arthur Atta találta el –, 2–0-ra nyert a vendéglátó. Sikerével élre állt a Roma, amely sorozatban hatodszor verte meg az udinei csapatot.
SERIE A
11. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Atalanta–Sassuolo 0–3 (Berardi 29., 66. – az elsőt 11-esből, Pinamonti 47.)
Bologna–Napoli 2–0 (Dallinga 50., Lucumí 66.)
Genoa–Fiorentina 2–2 (Östigard 15., Colombo 60., ill. A. Gudmundsson 20. – 11-esből, Piccoli 57.)
Roma–Udinese 2–0 (L. Pellegrini 42. – 11-esből, Celik 61.)
KÉSŐBB
20.45: Internazionale–Lazio
Szombaton játszották
Parma–Milan 2–2 (Del Prato 62., Bernabé 45+1. ill. Saelemaekers 12., Leao 25. – 11-esből)
Como–Cagliari 0–0
Lecce–Hellas Verona 0–0
Juventus–Torino 0–0
Pénteken játszották
Pisa–Cremonese 1–0 (I. Touré 75.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Roma
|11
|8
|–
|3
|12–5
|+7
|24
|2. Milan
|11
|6
|4
|1
|17–9
|+8
|22
|3. Napoli
|11
|7
|1
|3
|16–10
|+6
|22
|4. Internazionale
|10
|7
|–
|3
|24–12
|+12
|21
|5. Bologna
|11
|6
|3
|2
|18–8
|+10
|21
|6. Juventus
|11
|5
|4
|2
|14–10
|+4
|19
|7. Como
|11
|4
|6
|1
|12–6
|+6
|18
|8. Sassuolo
|11
|5
|1
|5
|14–12
|+2
|16
|9. Lazio
|10
|4
|3
|3
|13–7
|+6
|15
|10. Udinese
|11
|4
|3
|4
|12–17
|–5
|15
|11. Cremonese
|11
|3
|5
|3
|12–13
|–1
|14
|12. Torino
|11
|3
|5
|3
|10–16
|–6
|14
|13. Atalanta
|11
|2
|7
|2
|13–11
|+2
|13
|14. Cagliari
|11
|2
|4
|5
|9–14
|–5
|10
|15. Lecce
|11
|2
|4
|5
|8–14
|–6
|10
|16. Pisa
|11
|1
|6
|4
|8–14
|–6
|9
|17. Parma
|11
|1
|5
|5
|7–14
|–7
|8
|18. Genoa
|11
|1
|4
|6
|8–16
|–8
|7
|19. Verona
|11
|–
|6
|5
|6–16
|–10
|6
|20. Fiorentina
|11
|–
|5
|6
|9–18
|–9
|5