Abszurd: Insta-sztoriban cáfolta saját halálát a Barca-ikon

Sokáig él, kinek halálhírét keltik – tartja a mondás. Amennyiben ez igaz, Éric Abidal jó darabig nyugodtan alhat, ugyanis a múlt hét végén futótűzként terjedt a pletyka arról, hogy 46 éves exfutballista belehalt újbóli májtranszplantációjának szövődményeibe. Abidal közösségimédia-felületeit elárasztották a részvétnyilvánítások – az FC Barcelonával kétszeres BL-győztes volt balhátvéd ekkor döntött úgy, hogy tiszta vizet önt a pohárba hogylétét illetően.

„Vannak pletykák, amelyeknek nem volna szabad létezniük. Itt vagyok a családommal, és jól vagyok. A tisztelet nagyon fontos. Csak, hogy tisztázzam: élek, jól érzem magam, és egészséges vagyok. Hálás vagyok a támogatásért, koncentráljunk most a valóban lényeges dolgokra. Köszönöm az aggódó üzeneteket” – szólt az arab emírségekbeli Al-Vaszl sportigazgatójának Instagram-közleménye.

Éric Abidal üzenete (Forrás: Instagram/abi22ericabidal

Éric Abidal a Barcelona játékosaként 2011-ben májátültetésen esett át, miután májdaganatot diagnosztizáltak nála. A korábbi francia válogatott labdarúgó azóta is tünetmentes, tehát gyógyultnak tekinthető, és a híresztelésekkel ellentétben nem esett át semmilyen műtéti beavatkozáson. Tizennégy évvel ezelőtti operációját követően a még azon a tavaszon végigjátszotta a Bajnokok Ligája döntőjét, amelyben a Manchester United elleni 3–1-es győzelem után a csapatkapitány, Carles Puyol átadta neki a karszalagot, hogy felépülése után ő vehesse át a trófeát.