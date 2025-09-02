A Real Madridtól eltanácsolták, Barcelonában kivirágzott – Pedri elmesélte igaz történetét

Pedro González López, közismertebb nevén Pedri a Laguna ifjúsági csapatának kiemelkedő tehetsége volt, amikor 2018-ban felkeltette a Real Madrid figyelmét. Az ifjú labdarúgó aztán nem sokkal később Madridba utazott, hogy próbajátékon vegyen részt a „királyiaknál”: „Elmentem Valdebebasba (a Real Madrid edzőközpontja – a szerk.), de az első pár napban nem tudtam edzeni, mivel folyamatosan hó borította a pályákat. Leküldtek a B-csapathoz, és végül azt mondták, hogy nem vagyok elég jó, de továbbra is figyelemmel követnek majd” – idézte fel a Marca Pedri egyik korábbi nyilatkozatát a történtekről.

„Hálás vagyok azoknak, akik azt mondták, hogy nem vagyok elég jó. Most annál a csapatnál vagyok, amelyet mindig is szerettem. Furcsa is volt a Real Madrid mezét viselni, mert mindig a Barcát szerettem. Amikor ott voltam, ránéztem a címerre, és tudtam, hogy valami nem stimmel...” – emlékezett még vissza a Marca a középpályás egy másik megszólalására.

A Marca ugyancsak visszatekintett arra, amikor az FC Barcelona középpályása kijelentette, nem haragszik azokra, akik eltanácsolták a Real Madridtól, viszont nagyon boldog jelenlegi csapatánál: „Most ott vagyok, ahol lenni akarok. Eleinte nem esik jól, ha bárhonnan eltanácsolnak, de később már azon kezdesz dolgozni, hogy a jövőben valami más kerüljön az utadba. Nem emlékszem pontosan, ki utasított vissza a Real Madridnál, azonban ha látnám, azt mondanám, hogy most nagyon jól érzem magam a Barcelonában.”

Pedri végül nem lett a Real Madrid játékosa, az FC Barcelona viszont 2019. szeptember 2-án megállapodott a Las Palmasszal a szerződtetéséről, és 2020. július 1-jén csatlakozott a katalán klubhoz, amelyben azóta is szerepel – és nemcsak ott számít alapembernek, hanem kirobbanthatatlan a spanyol válogatottból is, amellyel 2023-ban Nemzetek Ligáját, 2024-ben Európa-bajnokságot is nyert.