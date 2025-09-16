Nemzeti Sportrádió

A Getafét is a Johan Cruyff Stadionban fogadja a Barcelona

2025.09.16. 15:39
A Johan Cruyff Stadionban fogadja a Getafét is az FC Barcelona (Fotó: Getty Images)
FC Barcelona Johan Cruyff Stadion spanyol foci Camp Nou Getafe La Liga
Mint ismert, tovább csúszik a spanyol labdarúgó-élvonalban címvédő FC Barcelona stadionjának átadása, ugyanis elhúzódtak a felújítási munkálatok a Spotify Camp Nounál, ezért a csapat a vasárnapi, Getafe elleni bajnokiját sem ott, hanem a hatezer néző befogadására alkalmas Johan Cruyff Stadionban rendezi.

Az eredeti tervek szerint az FC Barcelona 2024 novemberére – a klub alapításának 125. évfordulójára –  szeretett volna elkészülni a Spotify Camp Nou felújítási munkálataival, ám azok jelentősen csúsztak. Az is szóba került, hogy az augusztus 10-i Gamper-kupára már visszatér a csapat az otthonába, ám a katalán klub továbbra sem kapta meg a helyi önkormányzat engedélyét. Ezt követően múlt héten, a La Liga 4. fordulójában sem tudott visszatérni az FC Barcelona a Camp Nouba, mert továbbra sem érkezett meg a szükséges jóváhagyás, ezért a hatezer fő befogadására alkalmas Johan Cruyff Stadionban verte meg 6–0-ra a Valenciát.

Az FC Barcelona most a honlapján közölte, intenzíven dolgozik azon, hogy a következő napokban megszerezze a Spotify Camp Nou megnyitásához szükséges adminisztratív engedélyeket, ezért a szeptember 21-én, vasárnap 21 órakor kezdődő, Getafe elleni bajnokiját a tartalék- illetve a női csapat otthonául szolgáló Johan Cruyff Stadionban játssza le.

A legfrissebb tervek szerint az FC Barcelona az első hazai Bajnokok Ligája-meccsét – október 1-jén, a címvédő PSG ellen – a Camp Nouban vívja, de elképzelhető az is, hogy már a Real Sociedad elleni szeptember 28-i bajnokit is a felújított létesítményben rendezi meg.

SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
Szeptember 21., vasárnap
21.00: FC Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:17

Két hét múlva térhet vissza a Camp Nouba a Barca – sajtóhír

Sajtóértesülések szerint a Real Sociedaddal már ikonikus arénájukban csapnak össze a katalánok.

 

