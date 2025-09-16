A Getafét is a Johan Cruyff Stadionban fogadja a Barcelona

Az eredeti tervek szerint az FC Barcelona 2024 novemberére – a klub alapításának 125. évfordulójára – szeretett volna elkészülni a Spotify Camp Nou felújítási munkálataival, ám azok jelentősen csúsztak. Az is szóba került, hogy az augusztus 10-i Gamper-kupára már visszatér a csapat az otthonába, ám a katalán klub továbbra sem kapta meg a helyi önkormányzat engedélyét. Ezt követően múlt héten, a La Liga 4. fordulójában sem tudott visszatérni az FC Barcelona a Camp Nouba, mert továbbra sem érkezett meg a szükséges jóváhagyás, ezért a hatezer fő befogadására alkalmas Johan Cruyff Stadionban verte meg 6–0-ra a Valenciát.

Az FC Barcelona most a honlapján közölte, intenzíven dolgozik azon, hogy a következő napokban megszerezze a Spotify Camp Nou megnyitásához szükséges adminisztratív engedélyeket, ezért a szeptember 21-én, vasárnap 21 órakor kezdődő, Getafe elleni bajnokiját a tartalék- illetve a női csapat otthonául szolgáló Johan Cruyff Stadionban játssza le.

A legfrissebb tervek szerint az FC Barcelona az első hazai Bajnokok Ligája-meccsét – október 1-jén, a címvédő PSG ellen – a Camp Nouban vívja, de elképzelhető az is, hogy már a Real Sociedad elleni szeptember 28-i bajnokit is a felújított létesítményben rendezi meg.

𝗙𝗖 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2025

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

Szeptember 21., vasárnap

21.00: FC Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)