Mire lesz képes a megújult Atlético Madrid?

Jelentős változások történtek az Atlético Madrid keretében a nyáron. A spanyol együttes előző idénye nem sikerült jól, így a vezetőség megerősítette az együttest. A csapat a 2024-2025-ös évadban a La Ligában a Barcelona és a Real Madrid mögött a harmadik helyen zárt, a Bajnokok Ligájában a nyolcaddöntő, míg a kupában az elődöntő jelentette a végállomást, a klubvilágbajnokságon pedig a csoportból sem jutott tovább. Ennél mindenképpen sikeresebb idényben bíznak a klubnál, a megújult Atlético Madrid vasárnap az Espanyol otthonában kezdi a La Liga 2025-2026-os kiírását.

„Tudjuk, hogy nehéz az Atléticóban játszani, de ezen mindenképpen túl kell lépniük az újaknak. Mi minden segítséget megadunk nekik a beilleszkedéshez, a lehető legrövidebb időn belül otthon kell érezniük magukat a klubnál. Kevés időnk volt a klubvilágbajnokság után, rövid és intenzív felkészülésünk volt. Ami engem illet, remekül érzem magam, szükségem volt a pihenésre” – nyilatkozta Antoine Griezmann a Marcának, s úgy tűnik, a francia nemcsak mondja, hanem kiváló formában is kezdi az idényt. A Newcastle ellen 2–0-ra megnyert utolsó felkészülési mérkőzésen remekül játszott, gólt szerzett, ráadásul tette mindezt úgy, hogy Diego Simeone vezetőedző új szerepkörben számít rá.

A francia sztár formája mellett a szurkolók bizakodhatnak Álex Baena és Julián Álvarez játékkapcsolatában: Baena a Villarrealtól érkezett és a Newcastle elleni meccsen mesteri gól­passzt adott társának, azaz minden jel arra mutat, hogy a két labdarúgó máris egy hullámhosszon van a pályán. Álex Baena mellett Dávid Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill és Giacomo Raspadori érkezett a nyáron. Raspadoritól rengeteg várnak, képes csatárként és visszavont támadóként is jól teljesíteni, a Napolival három év alatt két bajnoki címet nyert, míg Olaszországgal Európa-bajnok lett 2021-ben.

„Nagyon izgatott vagyok, amiért ennek a tekintélyes múltú klubnak a mezét viselhetem – nyilatkozta az Atlético honlapján a 25 esztendős olasz játékos. – Nagy lehetőség ez nekem, alig várom, hogy elkezdődjön az idény. Rövid időn belül két bajnoki címet is nyertem a Napolival, úgyhogy arra készülök, hogy az Atléticónál is trófeákat szerzek. Hogy milyen játékosnak írnám le magam? Tisztelettudónak és ambiciózusnak. Számomra a csapat az első, szeretek a hozzáállásommal is példát mutatni. Mindig csodáltam Diego Simeonét, különleges edző, a munkássága rendkívüli figyelmet ébreszett bennem, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy vele dolgozhatok.”

A távozók közül érdemes megemlíteni Samuel Linót (Flamengo), Rodrigo Riquelmét (Betis), Ángel Correát (Tigres), Reinildo Mandavát (Sunderland), Saúl Níguezt (Flamengo), Axel Witselt (Girona), Rodrigo De Pault (Inter Miami) vagy éppen Thomas Lemart (Girona). Az Atlético Madrid összesen közel 180 millió eurót költött új játékosokra, rövidesen kiderül, sikerült-e az erősítés.

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

Péntek

19.00: Girona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Villarreal–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Szombat

19.30: Mallorca–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

21.30: Alavés–Levante

21.30: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Vasárnap

17.00: Celta Vigo–Getafe (Tv: Spíler2)

19.30: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.30: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)

Kedd

21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!