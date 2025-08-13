Sportrádió

„Teljes tiszteletlenség!” – Donnarumma ügynöke jogi lépéseket fontolgat

R. D. P.R. D. P.
2025.08.13. 09:47
Ügynökével együtt méltatlannak érzi a kialakult helyzetet Gianluigi Donnarumma (Fotó: Getty Images)
labdarúgás Enzo Raiola Gianluigi Donnaruma Paris Saint-Germain
Szinte elképzelhetetlen a békés elválás Gianluigi Donnarumma és a Paris Saint-Germain között – erre utalnak az Európa-bajnok és Bajnokok Ligája-győztes kapus ügynökének, Enzo Raiolának a szavai.

Mint beszámoltunk róla, visszafordíthatatlan a helyzet a Paris Saint-Germain és Gianluigi Donnarumma között – a kapus kikerült a csapat keretéből, sőt nyílt levélben el is búcsúzott a társaitól és a szurkolóktól, miután nem sikerült megújítania a szerződését.

Donnarumma ügynöke, Enzo Raiola elfogadhatatlannak tartja a PSG bánásmódját:

Lesokkolt bennünket ez az egész, teljes tiszteletlenség a PSG-től... Jogi lépéseket fontolgatunk. Gigio végül a fizetéscsökkentésbe is belement volna, de a klub újra megváltoztatta a feltételeit. A PSG-nél tiszteletről beszélnek, de csakis a pénz érdekli őket.


A megbízható francia lap, a L'Équipe úgy tudja, hogy Donnarumma az ügynökével együtt már beszélt a Manchester City vezetőségével, köztük az edzővel, Pep Guardiolával is. A forrás szerint a felek szóban megegyeztek egymással a személyes feltételekről, így már csak a párizsiakkal kell dűlőre jutni a vételárat illetően.

Mint ismert, a PSG a Lev Jasin-díjra jelölt Lucas Chevalier-vel erősített kapusposzton.

 

