„Teljes tiszteletlenség!” – Donnarumma ügynöke jogi lépéseket fontolgat

Mint beszámoltunk róla, visszafordíthatatlan a helyzet a Paris Saint-Germain és Gianluigi Donnarumma között – a kapus kikerült a csapat keretéből, sőt nyílt levélben el is búcsúzott a társaitól és a szurkolóktól, miután nem sikerült megújítania a szerződését.

Donnarumma ügynöke, Enzo Raiola elfogadhatatlannak tartja a PSG bánásmódját:

Lesokkolt bennünket ez az egész, teljes tiszteletlenség a PSG-től... Jogi lépéseket fontolgatunk. Gigio végül a fizetéscsökkentésbe is belement volna, de a klub újra megváltoztatta a feltételeit. A PSG-nél tiszteletről beszélnek, de csakis a pénz érdekli őket.



A megbízható francia lap, a L'Équipe úgy tudja, hogy Donnarumma az ügynökével együtt már beszélt a Manchester City vezetőségével, köztük az edzővel, Pep Guardiolával is. A forrás szerint a felek szóban megegyeztek egymással a személyes feltételekről, így már csak a párizsiakkal kell dűlőre jutni a vételárat illetően.

Mint ismert, a PSG a Lev Jasin-díjra jelölt Lucas Chevalier-vel erősített kapusposzton.