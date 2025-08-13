Szécsi Márk: Most nyugodtabban játszhatunk

Remekül kapta el a bajnoki rajtot az előző idény végén épphogy bennmaradó Debreceni VSC, három forduló után hét ponttal áll dobogós helyen.
„Jól sikerült a nyári felkészülésünk, abból tudunk meríteni. Új stáb vette át a szakmai munka irányítását, új felfogással találkozunk, igyekszünk végrehajtani, amit kér tőlünk a spanyol szakvezető, Sergio Navarro – mondta lapunk megkeresésére Szécsi Márk, a DVSC 31 éves támadó középpályása, akit mindenekelőtt a jó rajt okairól kérdeztünk. – De persze teljesen mások a meccsszituációk is, mint az előző idényben, mert akkor a kiesés ellen harcoltunk, nagyon nagy volt a nyomás, most nyugodtabban játszhatunk. És azt is hozzá kell tenni, hogy az előző bajnokságban a játékunkkal nemigen voltak arányban az eredmények, jobban játszottunk, mint amit a tabella mutatott.”
A legutóbbi fordulóban, a Kazincbarcika elleni idegenbeli 2–1-es siker során épp Szécsi Márk szerezte meg a vezető gólt a 19. percben szép szóló végén átlövésből (előtte Dzsudzsák Balázs lépte át jó érzékkel a labdát).
„Régen játszunk már együtt Bazsival, szavak nélkül is értjük egymást, remek köztünk az összhang – elevenítette fel a gólt Szécsi Márk. – Szemfülesen átlépte a labdát, ebből tudtam elindulni a kapu felé, aztán jól sikerült a lövés is. Addig is jól futballoztunk, de fontos volt ez a gól az első húszpercnyi játékunk után. Sajnos a vezetés tudatában visszaesett kissé a játékunk, egyenlített is a Kazincbarcika, de a második félidőben már újra ugyanazon a szinten teljesítettünk, mint az első húsz percben, így megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.”
Mind Szécsi Márk, mind Dzsudzsák Balázs „ősdebreceninek” mondható, szemmel láthatóan érzik egymást a pályán, de az idényben most először voltak egyszerre a pályán, mert az első fordulóban Szécsi sérülés miatt nem játszott, a másodikban, az MTK ellen pedig épp Dzsudzsák helyére állt be csereként.
„Izomszakadásom volt, emiatt csak a ZTE elleni meccs előtt kezdhettem el teljes értékű edzésmunkát végezni – árulta el Szécsi Márk. – A zalaegerszegi három-három jó eredménynek számított, nem volt oka a szakmai stábnak változtatni a csapaton, így csak csereként álltam be az MTK ellen. Úgy érzem, akkor is sokat tudtam segíteni a csapatnak, igaz, inkább védekezésben.”
A hétvégén keleti rangadó vár a Debrecenre, amely a Nyíregyházát fogadja a Nagyerdei Stadionban.
„Az ilyen mérkőzésen teljesen mindegy, melyik csapatnak hány pontja van és hol áll a tabellán – mondja a DVSC játékosa. – A Nyíregyháza elleni rangadó mindig lázba hozza a szurkolóinkat is, remélem, ezúttal is sokan kijönnek a stadionba. Örülök, hogy sok keleti rangadó lesz ebben az idényben, öten is vagyunk ebből az országrészből a bajnokságban, két-két rivális a két szomszédos megyében, Borsodban és Szabolcsban. Szeretem az ilyen meccseket, mert nagy a presztízsük, mindenki felszívja magát, mindig sok a néző, jó a hangulat, és általában a játék is szórakoztató. Természetesen a Nyíregyháza ellen is szeretnénk folytatni az eddigi jó szereplésünket.”
|A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencváros
3
|2
|1
|–
|8–2
|+6
7
|2. Paksi FC
3
|2
|1
|–
|10–5
|+5
7
|3. Debreceni VSC
3
|2
|1
|–
|6–4
|+2
7
|4. Puskás AFC
3
|2
|–
|1
|6–5
|+1
6
|5. MTK Budapest
3
|1
|1
|1
|6–2
|+4
4
|6. Újpest FC
3
|1
|1
|1
|5–4
|+1
4
|7. Kisvárda
3
|1
|1
|1
|4–7
|–3
4
|8. Zalaegerszeg
3
|–
|3
|–
|6–6
|0
3
|9. ETO FC
3
|–
|3
|–
|5–5
|0
3
|10. Nyíregyháza
3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
1
|11. Diósgyőri VTK
3
|–
|1
|2
|3–10
|–7
1
|12. Kazincbarcika
3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
0
LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Augusztus 15., péntek
20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Augusztus 16., szombat
18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Augusztus 17., vasárnap
15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.45: ETO FC Győr–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!