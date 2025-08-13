Szécsi Márk: Most nyugodtabban játszhatunk

Remekül kapta el a bajnoki rajtot az előző idény végén épphogy bennmaradó Debreceni VSC, három forduló után hét ponttal áll dobogós helyen.

„Jól sikerült a nyári felkészülésünk, abból tudunk meríteni. Új stáb vette át a szakmai munka irányítását, új felfogással találkozunk, igyekszünk végrehajtani, amit kér tőlünk a spanyol szakvezető, Sergio Navarro – mondta lapunk megkeresésére Szécsi Márk, a DVSC 31 éves támadó középpályása, akit mindenekelőtt a jó rajt okairól kérdeztünk. – De persze teljesen mások a meccsszituációk is, mint az előző idényben, mert akkor a kiesés ellen harcoltunk, nagyon nagy volt a nyomás, most nyugodtabban játszhatunk. És azt is hozzá kell tenni, hogy az előző bajnokságban a játékunkkal nemigen voltak arányban az eredmények, jobban játszottunk, mint amit a tabella mutatott.”

A legutóbbi fordulóban, a Kazincbarcika elleni idegenbeli 2–1-es siker során épp Szécsi Márk szerezte meg a vezető gólt a 19. percben szép szóló végén átlövésből (előtte Dzsudzsák Balázs lépte át jó érzékkel a labdát).

„Régen játszunk már együtt Bazsival, szavak nélkül is értjük egymást, remek köztünk az összhang – elevenítette fel a gólt Szécsi Márk. – Szemfülesen átlépte a labdát, ebből tudtam elindulni a kapu felé, aztán jól sikerült a lövés is. Addig is jól futballoztunk, de fontos volt ez a gól az első húszpercnyi játékunk után. Sajnos a vezetés tudatában visszaesett kissé a játékunk, egyenlített is a Kazincbarcika, de a második félidőben már újra ugyanazon a szinten teljesítettünk, mint az első húsz percben, így megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.”

Mind Szécsi Márk, mind Dzsudzsák Balázs „ősdebreceninek” mondható, szemmel láthatóan érzik egymást a pályán, de az idényben most először voltak egyszerre a pályán, mert az első fordulóban Szécsi sérülés miatt nem játszott, a másodikban, az MTK ellen pedig épp Dzsudzsák helyére állt be csereként.

„Izomszakadásom volt, emiatt csak a ZTE elleni meccs előtt kezdhettem el teljes értékű edzésmunkát végezni – árulta el Szécsi Márk. – A zalaegerszegi három-három jó eredménynek számított, nem volt oka a szakmai stábnak változtatni a csapaton, így csak csereként álltam be az MTK ellen. Úgy érzem, akkor is sokat tudtam segíteni a csapatnak, igaz, inkább védekezésben.”

A hétvégén keleti rangadó vár a Debrecenre, amely a Nyíregyházát fogadja a Nagyerdei Stadionban.

„Az ilyen mérkőzésen teljesen mindegy, melyik csapatnak hány pontja van és hol áll a tabellán – mondja a DVSC játékosa. – A Nyíregyháza elleni rangadó mindig lázba hozza a szurkolóinkat is, remélem, ezúttal is sokan kijönnek a stadionba. Örülök, hogy sok keleti rangadó lesz ebben az idényben, öten is vagyunk ebből az országrészből a bajnokságban, két-két rivális a két szomszédos megyében, Borsodban és Szabolcsban. Szeretem az ilyen meccseket, mert nagy a presztízsük, mindenki felszívja magát, mindig sok a néző, jó a hangulat, és általában a játék is szórakoztató. Természetesen a Nyíregyháza ellen is szeretnénk folytatni az eddigi jó szereplésünket.”

A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencváros 3 2 1 – 8–2 +6 7 2. Paksi FC 3 2 1 – 10–5 +5 7 3. Debreceni VSC 3 2 1 – 6–4 +2 7 4. Puskás AFC 3 2 – 1 6–5 +1 6 5. MTK Budapest 3 1 1 1 6–2 +4 4 6. Újpest FC 3 1 1 1 5–4 +1 4 7. Kisvárda 3 1 1 1 4–7 –3 4 8. Zalaegerszeg 3 – 3 – 6–6 0 3 9. ETO FC 3 – 3 – 5–5 0 3 10. Nyíregyháza 3 – 1 2 4–8 –4 1 11. Diósgyőri VTK 3 – 1 2 3–10 –7 1 12. Kazincbarcika 3 – – 3 2–7 –5 0

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Augusztus 15., péntek

20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Augusztus 16., szombat

18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Augusztus 17., vasárnap

15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: ETO FC Győr–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!