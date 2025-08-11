Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Keddi sportműsor: Ferencváros–Ludogorec BL-selejtező; Gyulai István Memorial

I. SZ.I. SZ.
Vágólapra másolva!
2025.08.11. 23:25
null
Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
A Ferencváros kedden a bolgár bajnok Ludogorec elleni visszavágón újabb lépést tehet a Bajnokok Ligája főtáblája felé. A nap hazai fő eseményén a budapesti Nemzeti Atlétikai Központban megtartják a Gyulai István Memorial atlétikai versenyt. Íme, a keddi kiemelt sportműsor!

AUGUSZTUS 12., KEDD

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.00: Qarabag (azeri)–Skendija (északmacedón)
19.00: FC Köbenhavn (dán)–Malmö (svéd)
19.00: Fenerbahce (török)–Feyenoord (holland)
19.00: Pafosz (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán)
19.00: Plzen (cseh)–Rangers (skót)
19.30: FC Bruges (belga)–Salzburg (osztrák)
20.15: Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.15: Slovan Bratislava (szlovák)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Benfica (portugál)–Nice (francia)

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
20.45: Shelbourne (ír)–Rijeka (horvát)

ANGOL LIGAKUPA
1. FORDULÓ
21.00: Bromley–Ipswich Town (Tv: Match4)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.00: Grasshoppers (svájci)–Bayern München (német)
19.00: Tirol (osztrák)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Arena4)
21.00: Monza (olasz)–Internazionale (olasz)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
16.00: Gyulai István Memorial, Nemzeti Atlétikai Központ (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
14.00: lengyel körverseny, nők, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
15.45: dán körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti 1118 (Tv: Sport2)

MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu

SZNÚKER
Szaúdi Masters
12.00 és 18.30: 4. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
17.00: 3. forduló

VITORLÁZÁS
ILCA Európa-bajnokság, Marstrand

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Jó András, Károlyi Andrea, Patai Gergely
Szerkesztő: Jó András
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: BL-visszavágó előtt a Ferencváros labdarúgócsapata 
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Atlétikai Gyulai István Memorial világsztárokkal – a vonalban Regős László Pál
  9.00: A vonalban Ballai Attila. A stúdióban Bálint Attila, a horgász-magazinműsor szerkesztője
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: A három londoni olimpia 
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Balogh Bence
15.00: Kezdődik a Gyulai Memorial atlétikai verseny, interjúk a résztvevőkkel
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Gergelics József, Gyenge Balázs. Közvetítés a Gyulai Memorial atlétikai versenyről, kommentátor: Regős László Pál, Virányi Zsolt
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, interjú Ferenczi Istvánnal a nemzetközi kupákban induló magyar klubcsapatok szerepléséről
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Közvetítés a Gyulai Memorial atlétikai versenyről, kommentátor: Regős László Pál, Virányi Zsolt
19.45: Stúdiós felvezetés a Ferencváros–Ludogorec BL-selejtező-visszavágó elé Bene Ferenccel
20.15: Közvetítés a Ferencváros–Ludogorec BL-selejtező-visszavágóról, kommentátor: Németh Kornél és Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával

 

sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Legfrissebb hírek

Heti program: BL- és Kl-selejtező, NB I, három elitliga is rajtol!

Minden más foci
16 órája

Hétfői sportműsor: Vasas–Békéscsaba az NB II-ben, sorsolás a kézis klub-vb-n

Minden más foci
2025.08.10. 23:45

Vasárnapi sportműsor: Szoboszlaiék az angol Szuperkupáért játszanak; három NB I-es meccs

Minden más foci
2025.08.09. 23:50

Szombati sportműsor: fontos selejtezőt játszik a kosár- és a röplabda-válogatott

Minden más foci
2025.08.08. 23:43

Pénteki sportműsor: Kazincbarcika–DVSC az NB I-ben

Minden más foci
2025.08.07. 23:17

Csütörtöki sportműsor: pályán az ETO FC és a Paks a Konferencialigában

Minden más foci
2025.08.06. 23:48

Szerdai sportműsor: folytatódnak a BL-selejtezők, pályán az FTC is

Minden más foci
2025.08.05. 23:35

Keddi sportműsor: BL, El, Kl és lengyel kör

Minden más foci
2025.08.04. 23:27
Ezek is érdekelhetik