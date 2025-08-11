Keddi sportműsor: Ferencváros–Ludogorec BL-selejtező; Gyulai István Memorial

AUGUSZTUS 12., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.00: Qarabag (azeri)–Skendija (északmacedón)

19.00: FC Köbenhavn (dán)–Malmö (svéd)

19.00: Fenerbahce (török)–Feyenoord (holland)

19.00: Pafosz (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán)

19.00: Plzen (cseh)–Rangers (skót)

19.30: FC Bruges (belga)–Salzburg (osztrák)

20.15: Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Slovan Bratislava (szlovák)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Benfica (portugál)–Nice (francia)

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

20.45: Shelbourne (ír)–Rijeka (horvát)

ANGOL LIGAKUPA

1. FORDULÓ

21.00: Bromley–Ipswich Town (Tv: Match4)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

18.00: Grasshoppers (svájci)–Bayern München (német)

19.00: Tirol (osztrák)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Arena4)

21.00: Monza (olasz)–Internazionale (olasz)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

16.00: Gyulai István Memorial, Nemzeti Atlétikai Központ (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

14.00: lengyel körverseny, nők, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

15.45: dán körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti 1118 (Tv: Sport2)

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

SZNÚKER

Szaúdi Masters

12.00 és 18.30: 4. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati

17.00: 3. forduló

VITORLÁZÁS

ILCA Európa-bajnokság, Marstrand

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Jó András, Károlyi Andrea, Patai Gergely

Szerkesztő: Jó András

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: BL-visszavágó előtt a Ferencváros labdarúgócsapata

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Atlétikai Gyulai István Memorial világsztárokkal – a vonalban Regős László Pál

9.00: A vonalban Ballai Attila. A stúdióban Bálint Attila, a horgász-magazinműsor szerkesztője

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: A három londoni olimpia

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás

13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Balogh Bence

15.00: Kezdődik a Gyulai Memorial atlétikai verseny, interjúk a résztvevőkkel

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Gergelics József, Gyenge Balázs. Közvetítés a Gyulai Memorial atlétikai versenyről, kommentátor: Regős László Pál, Virányi Zsolt

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, interjú Ferenczi Istvánnal a nemzetközi kupákban induló magyar klubcsapatok szerepléséről

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Közvetítés a Gyulai Memorial atlétikai versenyről, kommentátor: Regős László Pál, Virányi Zsolt

19.45: Stúdiós felvezetés a Ferencváros–Ludogorec BL-selejtező-visszavágó elé Bene Ferenccel

20.15: Közvetítés a Ferencváros–Ludogorec BL-selejtező-visszavágóról, kommentátor: Németh Kornél és Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával