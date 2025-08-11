Keddi sportműsor: Ferencváros–Ludogorec BL-selejtező; Gyulai István Memorial

AUGUSZTUS 12., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.00: Qarabag (azeri)–Skendija (északmacedón)
19.00: FC Köbenhavn (dán)–Malmö (svéd)
19.00: Fenerbahce (török)–Feyenoord (holland)
19.00: Pafosz (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán)
19.00: Plzen (cseh)–Rangers (skót)
19.30: FC Bruges (belga)–Salzburg (osztrák)
20.15: Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.15: Slovan Bratislava (szlovák)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Benfica (portugál)–Nice (francia)
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
20.45: Shelbourne (ír)–Rijeka (horvát)
ANGOL LIGAKUPA
1. FORDULÓ
21.00: Bromley–Ipswich Town (Tv: Match4)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.00: Grasshoppers (svájci)–Bayern München (német)
19.00: Tirol (osztrák)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Arena4)
21.00: Monza (olasz)–Internazionale (olasz)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
16.00: Gyulai István Memorial, Nemzeti Atlétikai Központ (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
Országúti kerékpár
14.00: lengyel körverseny, nők, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
15.45: dán körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
LÓSPORT
13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti 1118 (Tv: Sport2)
MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu
SZNÚKER
Szaúdi Masters
12.00 és 18.30: 4. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
17.00: 3. forduló
VITORLÁZÁS
ILCA Európa-bajnokság, Marstrand
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Jó András, Károlyi Andrea, Patai Gergely
Szerkesztő: Jó András
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: BL-visszavágó előtt a Ferencváros labdarúgócsapata
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Atlétikai Gyulai István Memorial világsztárokkal – a vonalban Regős László Pál
9.00: A vonalban Ballai Attila. A stúdióban Bálint Attila, a horgász-magazinműsor szerkesztője
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: A három londoni olimpia
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Balogh Bence
15.00: Kezdődik a Gyulai Memorial atlétikai verseny, interjúk a résztvevőkkel
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Gergelics József, Gyenge Balázs. Közvetítés a Gyulai Memorial atlétikai versenyről, kommentátor: Regős László Pál, Virányi Zsolt
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, interjú Ferenczi Istvánnal a nemzetközi kupákban induló magyar klubcsapatok szerepléséről
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Közvetítés a Gyulai Memorial atlétikai versenyről, kommentátor: Regős László Pál, Virányi Zsolt
19.45: Stúdiós felvezetés a Ferencváros–Ludogorec BL-selejtező-visszavágó elé Bene Ferenccel
20.15: Közvetítés a Ferencváros–Ludogorec BL-selejtező-visszavágóról, kommentátor: Németh Kornél és Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával