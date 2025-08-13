Holtfáradt Paris Saint-Germain vár a Tottenhamre az európai Szuperkupában

SZERDA ESTE UDINÉBEN hivatalosan is kezdetét veszi az európai klubfutball új idénye, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-liga címvédője, a Tottenham feszül egymásnak az európai Szuperkupáért. A PSG klubtörténeti évadot zárt a tavasszal, Luis Enrique együttese ugyanis négy trófeát is a magasba emelhetett: a Ligue 1 mellett megnyerte a Francia Kupát és a francia Szuperkupát, majd fennállása során első ízben elhódította a Bajnokok Ligáját. A párizsiak ezzel csupán a második francia klubként értek fel a kontinens csúcsára – a Marseille 1993-ban nyert –, jóllehet, a katari tulajdonosi kör már másfél évtizede zúdítja a pénzt a csapatra.

A korábbi sikertelenségek után viszont az idei BL-döntőben a PSG lehengerlő teljesítményt nyújtott, 5–0-ra kiütötte az Intert Münchenben, márpedig ekkora különbséggel még egy csapat sem nyert finálét a legrangosabb kontinentális tornán. Bár a nyári klubvilágbajnokságon is közel járt az újabb sikerhez, a Chelsea elleni fináléban már nem bírta a tempót – a londoni csapat 3–0-ra győzött, így meghiúsult az ötödik trófea megszerzése.

Az amerikai torna miatt viszont gyakorlatilag kimaradt a felkészülési időszak a PSG-nél, amely napra pontosan egy hónappal a szerdai Szuperkupa-mérkőzés előtt játszotta a New York-i finálét a Chelsea ellen. Arról nem is beszélve, hogy a hétvégén már a Ligue 1 nyitó fordulójában, a Nantes ellen lép pályára a csapat, tehát korántsem biztos, hogy ugyanazt a lendületes játékot hozza majd, mint a tavasszal.

A Tottenham ezzel szemben alaposan felkészült az idényre: az új menedzser, Thomas Frank irányításával hat mérkőzést játszott és veretlen maradt egészen a Bayern Münchentől elszenvedett múlt heti, 4–0-s vereségig. Jóllehet, Ange Postecoglou májusban El-győzelemre vezette a csapatot, a Premier League-ben elért 17. hely miatt menesztették, így kapta meg a Brentfordtól átcsábított Frank a lehetőséget az újrakezdésre. Az Arsenal elleni hongkongi győzelem (1–0) biztató jel volt, de a Szuperkupa-mérkőzés sokkal pontosabb képet ad arról, hol tart a csapat a BL/PL-idény előtt.

Az európai Szuperkupát egyik csapat sem nyerte még el: a Spurs most debütál a sorozatban, míg a PSG szeretné elfelejteni az 1996–1997-es kudarcot, amikor UEFA-kupa-győztesként 9–2-es összesítéssel maradt alul a Juventusszal szemben.

A párizsiak teljes kerettel készülnek az udinei meccsre, de egy fontos változás lesz a tavalyi csapathoz képest, küszöbön áll ugyanis Gianluigi Donnarumma távozása, akinek helyére a Lille-től Lucas Chevalier már meg is érkezett Párizsba. Az olasz kapus és a PSG között azért romlott meg a viszony, mert Donnarumma csak jelentős fizetésemelésért lett volna hajlandó meghosszabbítani a jövő nyáron lejáró szerződését, a nézetkülönbségek pedig odáig vezettek, hogy a Spurs ellen már nem is nevezte a klub. Willian Pacho és Lucas Hernández eltiltás miatt kihagyta a klub-vb döntőjét, de most visszatérhetnek, Joao Neves viszont piros lapot kapott a finálé végén, így kénytelen kihagyni az európai Szuperkupát.

A Tottenhamnél fájó veszteség ­James Maddison hiánya, aki keresztszalag-szakadást szenvedett a Newcastle elleni felkészülési meccsen, így szinte az egész idényt kihagyja. Dejan Kulusevski és Radu Dragusin (mindkettő térdsérülés) továbbra sem bevethető, míg Dominic Solanke (boka) visszatérése kérdéses. Destiny Udogie szintén térdsérüléssel bajlódik, és könnyen lehet, hogy nemcsak szerdán, de még a Burnley elleni bajnoki nyitányon sem léphet pályára.

EURÓPAI SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Tottenham Hotspur (angol), Udine (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!