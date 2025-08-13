Veszélyben Schäfer András helye az Unionban

Hullámhegyek és hullámvölgyek jellemezték Schäfer András eddigi berlini pályafutását. A csúcspont egyértelműen 2023 tavasza volt, mikor is a 37-szeres magyar válogatott játékos elévülhetetlen részt vállalt csapata történelmi, ötödik helyezésének eléréséből. Azóta viszont nehéz időket él át a 26 esztendős középpályás, s a klubja is: Schäfer évek óta bajlódik jobb lábának sajkacsontjával, az Union pedig 2024-ben kis híján kiesett, a mögöttünk hagyott évadban pedig felejthető játékkal a 13. helyen végzett a Bundesligában. Az előttünk álló idénytől azonban sokat várnak a fővárosban, a minimális elvárás a felsőházas pozíció megszerzése.

Nagy kérdés, hogy mennyiben segítheti csapatát céljai elérésében a szombathelyi nevelésű játékos. A Berliner Kurier elemzőcikkében foglalkozott az együttes jelenlegi helyzetével, s kiemelte, hogy a belső középpályás poszton van a legnagyobb harc a csapaton belül, pedig nyáron nem érkezett senki a posztra: itt többek között Rani Khedira, Janik Haberer és Alex Král is számításba jöhet. A legnagyobb áhítattal viszont az ifjú tehetség, Aljoscha Kemlein visszatérését várja a helyi publikum. A 21 éves játékos alapember volt tavaly ősszel, de februárban meg kellett műteni, emiatt fél évig nem játszhatott, de a nyári felkészülési meccseken már visszatért a pályára. Most, hogy edzésbe állt, Kemlein határozottan kijelentette, hogy minél hamarabb vissza akarja szerezni a helyét a kezdőben, ez pedig a Berliner Kurier szerint többeknek rossz hír lehet, és ebbe a körbe sorolták Schäfer Andrást is. A berlini lap ugyanakkor cikkében érezhetően elfogult Kemlein irányában, akit az Union saját nevelésű játékosaként kicsit másként kezelnek a városban, de egy biztos: Schäfer Andrásnak keményen meg kell küzdenie minden játékpercért.

Az Union a Bundesliga 1. fordulójában, augusztus 23-án a VfB Stuttgartot fogadja, de előtte is vár tétmérkőzés a csapatra: pénteken a negyedosztályban szereplő Gütersloh otthonában lép pályára a Német Kupában a legjobb harminckettő közé jutásért.