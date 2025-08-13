Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Veszélyben Schäfer András helye az Unionban

SALIGA NORBERTSALIGA NORBERT
Vágólapra másolva!
2025.08.13. 09:46
null
Fotó: Nemzeti Sport
Címkék
Union Berlin légiósok Schäfer András Bundesliga német foci
Csöndes nyári időszakon van túl a Schäfer Andrást is a soraiban tudó Union Berlin, de a magyar válogatott középpályásra így is nagy harc vár a kezdőcsapatba kerülésért.

Hullámhegyek és hullámvölgyek jellemezték Schäfer András eddigi berlini pályafutását. A csúcspont egyértelműen 2023 tavasza volt, mikor is a 37-szeres magyar válogatott játékos elévülhetetlen részt vállalt csapata történelmi, ötödik helyezésének eléréséből. Azóta viszont nehéz időket él át a 26 esztendős középpályás, s a klubja is: Schäfer évek óta bajlódik jobb lábának sajkacsontjával, az Union pedig 2024-ben kis híján kiesett, a mögöttünk hagyott évadban pedig felejthető játékkal a 13. helyen végzett a Bundesligában. Az előttünk álló idénytől azonban sokat várnak a fővárosban, a minimális elvárás a felsőházas pozíció megszerzése.

Nagy kérdés, hogy mennyiben segítheti csapatát céljai elérésében a szombathelyi nevelésű játékos. A Berliner Kurier elemzőcikkében foglalkozott az együttes jelenlegi helyzetével, s kiemelte, hogy a belső középpályás poszton van a legnagyobb harc a csapaton belül, pedig nyáron nem érkezett senki a posztra: itt többek között Rani Khedira, Janik Haberer és Alex Král is számításba jöhet. A legnagyobb áhítattal viszont az ifjú tehetség, Aljoscha Kemlein visszatérését várja a helyi publikum. A 21 éves játékos alapember volt tavaly ősszel, de februárban meg kellett műteni, emiatt fél évig nem játszhatott, de a nyári felkészülési meccseken már visszatért a pályára. Most, hogy edzésbe állt, Kemlein határozottan kijelentette, hogy minél hamarabb vissza akarja szerezni a helyét a kezdőben, ez pedig a Berliner Kurier szerint többeknek rossz hír lehet, és ebbe a körbe sorolták Schäfer Andrást is. A berlini lap ugyanakkor cikkében érezhetően elfogult Kemlein irányában, akit az Union saját nevelésű játékosaként kicsit másként kezelnek a városban, de egy biztos: Schäfer Andrásnak keményen meg kell küzdenie minden játékpercért.

Az Union a Bundesliga 1. fordulójában, augusztus 23-án a VfB Stuttgartot fogadja, de előtte is vár tétmérkőzés a csapatra: pénteken a negyedosztályban szereplő Gütersloh otthonában lép pályára a Német Kupában a legjobb harminckettő közé jutásért.

 

Union Berlin légiósok Schäfer András Bundesliga német foci
Legfrissebb hírek

Angol Ligakupa: négy magyaros csapatból három kiesett, csak Szűcsék örülhettek

Angol labdarúgás
12 órája

Heti légiósprogram: kupafordulóval indul be az olasz és a német nagyüzem

Légiósok
2025.08.11. 16:07

Meggondolta magát a svéd klub Schön Szabolcs kölcsönvétele ügyében

Légiósok
2025.08.11. 12:22

Florian Wirtz lett az előző szezon legjobb futballistája Németországban

Német labdarúgás
2025.08.10. 18:21

Szalai Attila kezdő volt, csapata vereséggel kezdett a bajnokságban

Légiósok
2025.08.09. 22:47

Championship: Kosznovszky bemutatkozása elmaradt; Styles remekelt Tóth Balázsék ellen

Légiósok
2025.08.09. 18:07

Újabb magyar játékos szerződhet az AIK-ba – sajtóhír

Légiósok
2025.08.09. 17:39

Légiósok: a magyar csatár az első számú kiszemelt

Légiósok
2025.08.09. 12:35
Ezek is érdekelhetik