Laporta Haaland leigazolásáról: Az életben semmi sem lehetetlen

A La Nit dels Campions (A bajnokok éjszakája) című katalán tévéshow vendége volt Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke. A programban a 62 éves sportvezető a Mundo Deportivo beszámolója szerint a klubbal kapcsolatban több témát is érintett, melyek között kiemelt helyet kaptak a lehetséges nyári átigazolások.

Szóba került például a Manchester City norvég csatárának, Erling Haalandnak a leigazolása is, amely tavaly nyáron napirenden volt, ám végül az üzletből semmi sem lett, csakúgy, mint az Athletic Bilbao spanyol Európa-bajnoka, Nico Williams szerződtetéséből.

„Bár az életben semmi sem lehetetlen, jelen pillanatban nem gondolkodunk ilyen igazolásokban, és egyébként is most írta alá az új szerződését – fogalmazott Laporta. – Egészen biztosan lesznek változások a keretben. Az ellenfelek erősödnek, úgyhogy minden évben mindent elölről kell kezdenünk. Most nekünk, ahogy Deco (a Barcelona sportigazgatója – a szerk.) is mondja, Lamine Yamallal, Raphinhával és Frenkie de Jonggal kell foglalkoznunk. Annak alapján, amit Hansitól (Hans-Dieter Flick vezetőedző – a szerk.) és Decótól hallok, néhány poszton erősítenünk kell. Lehet, hogy csapatrészenként egy-egy játékos érkezik, de most nincs itt az ideje annak, hogy felfedjük, ki és milyen pozícióba.”

