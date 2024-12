Real Madrid: három szép gól, három fontos pont

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

Girona–Real Madrid 0–3 (0–1)

Girona, Montilivi, 13 827 néző. Vezette: Gil Manzano

Girona: Gazzaniga – Arnau Martínez, David López, Krejcí, Miguel Gutiérrez – Iván Martín, Romeu – Asprilla, Van de Beek (Portu, 78.), Gil (Danjuma, 58.) – Miovszki (Abel Ruíz, 58.). Vezetőedző: Míchel Sánchez

Real Madrid: Courtois – Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, F. Mendy (Fran García, 81.) – Güler (Yánez, 89.), Valverde (Asencio, 81.), Modric – Bellingham (Ceballos, 61.) – Brahim Díaz, K. Mbappé (Endrick, 81.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Bellingham (36.), Güler (55.), K. Mbappé (63.)

A sérüléshullámmal küzdő Real Madridnál már arról lehetett hallani a héten, hogy David Alaba és Vinícius Júnior is elkezdte az edzéseket a csapattal, de a meccskeretbe egyikük sem került be. Ráadásul szombaton Rodrygo kikerült – úgy tudni, a bal lábában érzett fájdalmat –, így még eggyel kevesebb játékosra számíthatott Carlo Ancelotti vezetőedző. A találkozó elején az a Girona birtokolta többet a labdát, amely bár az előző, bravúridényhez képest nem szerepel olyan jól, de így is veszélyes ellenfélnek számít. Erre először akkor hozott példát a katalán csapat, amikor a 13. percben Bryan Gil lövése kevéssel kerülte el a jobb felső sarkot. A másik oldalon Jude Bellingham lefülelt indítása volt a legveszélyesebb pillanat a félidő első felében, ám Ladislav Krejčí nem hagyta, hogy Kylian Mbappé ziccerbe kerüljön.

Ezt követően Donny van de Beek lőtt fölé, az első kaput eltaláló kísérlet így a királyi gárda, egész pontosan Brahim Díaz nevéhez fűződött, azonban a bombáját Paulo Gazzaniga kivédte. Nem sokra rá már megszerezték a vezetést a blancók, Brahim Díaz bepassza után nem sikerült felszabadítaniuk a hazaiaknak, Bellingham lövése pedig Gazzaniga lába között a kapuba zúgott. Az angol középpályás sorozatban az ötödik bajnokiján szerzett gólt, pedig előtte nem is volt eredményes ebben a kiírásban.

Felpörgött a meccs, jobban futballozott a Real, és a második félidő elején növelte előnyét: Bellingham ezúttal előkészítő volt, Arda Güler fejezte be az akciót – a bal alsóba lőtt. Pár perc múlva újabb vendégtalálat következett, Luka Modric pazar kiugratása után Mbappé éles szögből talált be. Ezzel el is dőlt a találkozó, az utolsó fél óra pedig sok izgalmat emiatt már nem hozott. Egyedül még annak volt jelentősége, hogy Bellinghamet és Ferland Mendyt sérülés miatt le kellett cserélni, de úgy tűnt, nincs súlyos gond, inkább csak elővigyázatosságból hagyták el idő előtt a pályát.

A Real Madrid kihasználta a Barcelona délutáni, Betis elleni pontvesztését, így egy meccsel kevesebbet játszva – a Valencia elleni bajnokit január 2-án pótolja majd – két pont a hátránya a gránátvörös-kékek mögött. A habfehérek jó szájízzel készülhetnek a kulcsfontosságú keddi összecsapásukra, hogy a szezon során másodszor, az európai Szuperkupa után a BL-ben is legyőzzék az Atalantát. 0–3



TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Korábban

Betis–Barcelona 2–2 (Lo Celso 68. – 11-esből, Assane Diao 90+4., ill. Lewandowski 39., Ferran Torres 82.)

Las Palmas–Valladolid 2–1 (S. Ramírez 21., 64., ill. Marcos André 45.)

Valencia–Rayo Vallecano 0–1 (P. Ciss 7.)

Pénteken játszották

Celta Vigo–Mallorca 2–0 (Hugo Álvarez 32., Iago Aspas 83.)

Kiállítva: Raíllo (78., Mallorca)

Vasárnap játsszák

14.00: Leganés–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Getafe–Espanyol (Tv: Spíler2)