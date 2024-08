Kettőt egy csapásra: belső védőt és csatárt is kölcsönadott a Barca

Elsőként az Atlético Madrid jelentette be, hogy kölcsönvette a katalán óriásklub francia belső védőjét, Clément Lenglet-t. A 29 éves francia bekk – aki az előző két évadot a Tottenham, illetve az Aston Villa színeiben töltötte – vételi opció nélkül érkezett a spanyol fővárosba. A 15-szörös francia válogatott Lenglet az előző idényben összesen 25 tétmérkőzésen jutott szóhoz Unai Emery gárdájában.

Nem sokkal később a Real Betis közölte, hogy kölcsönvette a Barca által télen szerződtetett brazil középcsatárt, Vitor Roquét. A 19 éves játékos – akiért Laportáék 40 millió eurót fizettek ki az Athletico Paranaensének – az előző évadban 16 tétmeccsen mindössze 353 játékpercet kapott Xavitól (ez idő alatt két gólt szerzett), s a jelek szerint Hans-Dieter Flicket sem tudta meggyőzni a képességeiről.

Roquét Fabrizio Romano információi szerint a portugál Sporting CP is szerette volna megszerezni (a lisszaboni zöld-fehérek 30 millió eurót sem sajnáltak volna érte), de a brazil szeretett volna a spanyol bajnokságban maradni, ezért a Betis ajánlatát választotta. A sevillai együttes a hivatalos honlapján a kölcsönvétel mellett leszögezte, hogy a szerződésbe belekerült egy kivásárlási opció is, de – a Barcelona közlése szerint – adott esetben egy újabb idényre is kölcsönveheti a csatárt a bajnokság és a kupa mellett a Konferencia-ligában érdekelt együttes.