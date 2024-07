„Ki mondta, hogy a tízes számot akartam?” – Mbappé első sajtótájékoztatója a Real Madrid játékosaként

„Megtiszteltetés, kivételes dolog a Real Madrid játékosának lenni – válaszolta rögtön az első kérdésre Kylian Mbappé, akit 80 ezer néző előtt mutattak be új otthonában. – Történelmi jelentőségű nap ez számomra és a családom számára is. Jobb, mint amire számítottam. Végre a Madrid futballistája vagyok, ez volt a gyerekkori álmom, egy álom pedig megfizethetetlen. Alázattal, de ambícióval tele jövök a világ legjobb klubjához. Most az a legfontosabb, hogy jól alkalmazkodjak a csapathoz, a lehető leggyorsabban meg akarom ezt tenni. Két-három éve már közel álltam ahhoz, hogy aláírjak, de a múltat magam mögött hagyom, a jelenben élek. Minden pillanatot ki akarok élvezni, és ezt el fogom mondani a gyerekeimnek is. Történelmi nap ez.”

A folytatásban a posztjára vonatkozó kérdésre válaszolt, miszerint a szélen, vagy középen, befejező csatárként szerepelne szívesebben: „Ott fogok játszani, ahol azt az edző akarja, támadásban mindhárom poszton játszhatok. A legfontosabb, hogy fizikailag és mentálisan is rendben legyek. Hogy hol kell majd futballoznom, az csak részletkérdés, nem pedig vitatéma. Ma reggel már találkoztam az edzővel, de nem beszéltünk arról, hogy hol fogok majd játszani” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte nagy játékosok tudnak együtt játszani, így neki sem okoz majd gondot együtt futballozni Viníciusszal. „Most nekem kell alkalmazkodnom Viníciushoz, Rodrygóhoz és a többiekhez, hogy segítsek nekik” – mutatott rá.

Mbappé elmondta azt is, hogy Carlo Ancelottival eddig semmilyen szakmai kérdésről nem beszélt, inkább csak viccelődtek. Szavai szerint már több leendő csapattársával is találkozott, s nagyon várja már a pillanatot, hogy együtt játszhasson velük, mint ahogy az első edzést is. Felidézte, hogy amikor reggel felkelt, nagy nyomást érzett magán, ám hálás a szurkolóknak, akik nagy szeretetet mutattak felé. Úgy véli, már most tökéletes kapcsolat alakult ki közte és a szurkolók között.

„Sok emlékem van a múltból a Real Madridról, de azt hiszem, franciaként Zidane nagyon fontos volt – idézte fel első emlékeit új klubcsapatáról Mbappé. – Később aztán megnéztem a bálványom, Cristiano Ronaldo meccseit. Öröm volt olyan gyereknek lenni, akinek volt egy álma, és most itt lehet. Ez egy kiváltság.”

Elismerte azt is, hogy több üzenetet kapott a Real Madrid játékosaitól, többek között Vinícius is arra biztatta, hogy igazoljon a spanyol fővárosba: „Gyere a Madridba és lőjük együtt a gólokat” – idézte fel a brazil üzenetét Mbappé.

A folytatásban arról beszélt, hogy mindent megtesz majd a pályán a Real Madridért, amely szerinte a világ legjobb klubja: „A Real Madrid mindig nyer, ezért is ők a legjobbak a világon. Most én is szeretnék ehhez hozzátenni. Nagyon szeretnék mindent megadni, amit csak kérnek tőlem. Alig várom, hogy edzésbe állhassak. Mindig is biztos voltam abban, hogy eljön majd az én pillanatom, amikor elhagytam Párizst, már tudtam, hogy Madridba fogok jönni, pedig sok klubtól kaptam ajánlatot. Persze a futballban sosem tudhatod, hogy mi fog történni, de ma nagyon boldognak érzem magam, hogy a Real Madrid labdarúgója lehetek.”

Az esetleges orrműtétjére vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy folyamatosan kapcsolatban van az orvosokkal, de most elmegy nyaralni, és csak ezt követően fogják neki elmondani, szükséges-e a beavatkozás. Abban viszont biztos, hogy az Európai Szuperkupa-mérkőzésen pályára lép új csapatának színeiben.

Az átigazolására visszatérve kiemelte Florentino Pérez szerepét az üzletben: „Az első naptól fogva bízott bennem, segített a családomnak és szeretetet adott nekem, s éreztette, hogy játékos, de mindenekelőtt ember vagyok.”

Beszélt bálványáról, Cristiano Ronaldóról is: „Az egy, kettő, három, Hala Madrid! felkiáltás egy gesztus volt gyermekkori bálványomnak, Cristianónak. Ő most már a barátom, aki tanácsot ad nekem, ez pedig kiváltságos dolog. Kapcsolatban állunk. Egy nagy ölelést küldök neki.”

Az Aranylabda esetleges elnyeréséről és a még hiányzó Bajnokok Ligája-címről Mbappé azt mondta: „A címek elnyerése szempontjából a lehető legjobb helyen vagyok, de most az a legfontosabb, hogy alkalmazkodjak a csapathoz. Ez a kulcs, a többi jön magától. A gólok is jönni fognak.”

„Ki mondta, hogy a tízes mezszámot akartam? – tette fel a kérdést az interjú utolsó részében a világbajnok francia támadó. – Ez Modric száma. Aranylabdás, én örülök annak, hogy mellettem van az öltözőben. Nem a számomat nézem, hanem csak a kaput. A szám nem számít semmit. Tudom, hogy ez a szám fontos a Madrid történelmében, de számomra a mezszám nem lényeges.”

Végül a célkitűzéseiről kérdezték: „Az én céljaim nem különböznek a klubétól. A célom mindig az, hogy címeket nyerjek. Remélem, velem is sikerül majd nyerniük. De a Madrid számára a Bajnokok Ligája mindig kiemelt fontosságú.”