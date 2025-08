A La Liga elnöke csípős üzenetben válaszolt a Real Madrid panaszáradatára

Mint ismert: a madridiak augusztus 19-én, az Osasuna ellen mutatkoznak be a bajnokság új idényében, s bár a klub többször is kísérletet tett a találkozó elhalasztására, a döntéshozó szervek rendre visszautasították a kéréseket. García Caba az X-oldalán közzétett bejegyzésében a madridi futballisták egészségének súlyos veszélyeztetésével, valamint az esélyegyenlőség elvének sérelmével is vádolta a Javier Tebas által vezetett La Ligát.

García Caba szavaira ráerősítve a madridi As is közzétett egy statisztikát, amelyből kiderült: a Barcelonának 33, az Atlético Madridnak 27, a Real Madridnak 15 nap felkészülési idő állt rendelkezésre a nyáron, azaz ebben a tekintetben valóban lényegesen hátrányosabb helyzetben vannak a madridiak.

A liga elnöke másnap, hajnali 5 óra 19 perckor válaszolt a támadásra, és terjedelmes bejegyzésében egyebek mellett azzal vádolta Florentino Pérezt, a Real Madrid elnökét, hogy a saját kedve szerint alakítja ki a szabályokat, továbbá „felsőbbrendű lénynek” gondolja magát. Megemlítette azt is, hogy a Real Madrid korábban több kísérletet is tett az eltávolítására, amit egy számadattal is igazolt: szavai szerint a madridiak már több mint 100 írásos panaszt nyújtottak be a La Liga ellen.

DE GRABADOR A DOBLADOR, LOS PRINCIPIOS DE UN “JURISTA” MIGUEL GARCIA “GRABA” Y AHORA “DOBLADOR”

Miguel, tu “artículo” —si es que puede llamarse así— tiene de jurídico lo que yo de aficionado al curling. Solo hay una frase que merece análisis:

“Se refugia en el reglamento. Siempre… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 5, 2025

A sportvezető lényegében hiteltelennek minősítette a panaszkodó García Cabát: „Miguel cikkében – ha egyáltalán annak nevezhetjük – annyi jogi tartalom van, mint amennyi vonzalmam nekem van a curling iránt...” – ironizált. Majd írt arról is, bár a jogász a Real Madrid ellen tanúsított ellenségeskedésről írt a bejegyzésében, szerinte a valóságban éppen a „királyiak” ellenségesek a liga vezetőjével szemben.

Tebas a bejegyzése végén kiemelte azt is: a klubvilágbajnokság győztese, a Chelsea később fejezte be az előző idényt, mint a Real Madrid, és két nappal korábban kezdi meg szereplését a Premier League-ben (augusztus 17-én), mégsem panaszkodik emiatt. Érveit erősítve hozzátette: a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és más klubok is úgy kezdik meg a következő idényt, hogy meg sem fordul a fejükben a szabályok megváltoztatása.