A bőség zavara gondot is okozhat a Real Madrid új korszakában

KI MARAD KI A KEZDŐCSAPATBÓL? – egy teljes nyara lesz ezen, valamint számos más kérdésen törni a fejét Carlo Ancelottinak Kylian Mbappé csapatba illesztésével kapcsolatban. Bár az edzőként ötszörös Bajnokok Ligája-győztes szakember nem arról híres, hogy túlgondolná a játékosai pozícióiból adódó nehézségeket, hiszen a modern trendekkel ellentétben nagyfokú szabadságot biztosít a pályán. A Real Madrid jelentős nyomást helyezett magára azzal, hogy bajnoki címmel, spanyol Szuperkupával és BL-győzelemmel záruló idényt követően igazolta át a francia világklasszist. Nem lehet más célja a klubnak, mint hogy megismételje, sőt túlszárnyalja az utóbbi évek sikereit (az elmúlt három idényben mindent megnyert, a BL-t és a bajnokságot kétszer is), hiszen a triplázás (bajnokság, kupa és Bajnokok Ligája) még sohasem jött össze a csapatnak, illetve bajnoki címvédésre sem volt képes 2008 óta. A következő években nemhogy minden fronton címvédésnek, hanem a Barcelonával és az Atlético Madriddal szembeni fölénye alapján teljes Real-uralomnak kellene következnie Spanyolországban és Európában.

Ráadásul nagy eséllyel az idei aranylabdás is a madridiak támadósorából, sőt Mbappé kedvelt bal oldali pozíciójából kerül ki Vinícius Júnior személyében. Ez a helyzet eddig sem okozott különösebb problémát Ancelottinak, hiszen Rodrygo is inkább a bal oldali félterületből szereti támadni a kaput. Ezt úgy oldotta meg, hogy gyakorlatilag mindkét brazil a bal oldalt foglalta el a pályán az előző idényben, s ezzel a túltöltéssel fejfájást okoztak az ellenfeleknek. Mbappéval közelebb kerül ahhoz a játékhoz a Real, amelyet még Karim Benzemával alkalmazott, három, az eredeti helyéről elmozgó, folyamatosan helyet cserélő támadóval, azzal a különbséggel, hogy Benzemához képest kevésbé a középső területet foglalja majd el a PSG-től érkező francia.

Jude Bellingham feladata is megváltozhat a következő idénytől. Toni Kroos visszavonulásával felborulhat az egyensúly a csapatrészek között, és mivel a kimagasló évet záró Bellingham, a fáradhatatlan Federico Valverde és az évek óta alapembernek számító Rodrygo padra szorulása sem valószínű Kylian Mbappé érkezésével, a középpályás védekezés stabilan tartása lehet az egyik fő feladata a szakmai stábnak. Az állomány adva van: Eduardo Camavinga és Aurélien Tchouaméni is posztja legjobbjai közé tartozik, de választania kell Ancelottiéknak, hiszen a négy védő mellett nem fér be mindkét középpályás a kezdőbe – ha alapvetésnek tekintjük, hogy Valverde, Bellingham, Mbappé, Rodrygo és Vinícius kezdő lesz. Bellingham kapu elé érkezéseinek, lövéseinek és góljainak száma várhatóan csökken, de a Rodrygo, Mbappé, Vinícius hármasnak is le kell meccselnie egymással, hogy az utóbbi években megszokott próbálkozásaik számát valakinek minden mérkőzésen csökkentenie kell, ráadásul Ancelottinak még Arda Güllerrel és a Palmeirastól érkező Endrickkel is számolnia kell.

Kylian Mbappé 25 éves, klubszinten csak az európai áttörés hiányzik neki, a nyáron az európai Szuperkupát, később a klubvilágbajnoki trófeát is elhódíthatja új csapatával. A Real Madrid a legalkalmasabb környezet arra, hogy kiteljesedjen, és a következő idénytől az egyéni díjakért is harcba szálljon. Első hónapjaiban még előfordulhatnak súrlódások az egók miatt, ám szinte elképzelhetetlen, hogy már rövid távon ne bizonyuljon helyes döntésnek csatlakozása a tizenötszörös Bajnokok Ligája-győzteshez.

MARCA A világhírű spanyol sportnapilap nyomtatott példányának címlapját és elektronikus verziójának minden szegletét Kylian Mbappé uralja. Találhatunk anyagot a csatár életútjáról, a Real Madrid első, 2017-es átigazolási kísérletéről, az azóta eltelt nyarak (legfőképp a 2022-es) pletykáiról, a témával kapcsolatos publikációkról. Raul Varela madridi szakíró szerint Mbappé bizonyított a 2020-as Bajnokok Ligája-kiírásban Neymarral, illetve két világbajnokságon Antoine Griezmann-nal, úgyhogy nem okoz majd neki problémát AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS VINÍCIUS JÚNIORRAL.

MUNDO DEPORTIVO A katalánok is kiemelt anyagban foglalkoznak a Real Madrid legújabb csillagával, ám kicsit máshogy. A KERESETÉT HASONLÍTJÁK ÖSSZE a La Liga többi csúcsfizetésű játékosáéval. Természetesen a Mundo Deportivo is foglalkozik azzal, hogy Carlo Ancelotti hova és hogyan illesztheti be az egyébként is világklasszisokkal teli Real Madridba, illetve arról is ír, hogy még nem tudni, mikor lesz a hivatalos bemutatása a Santiago Bernabéu Stadionban.