Kétgólos előnyből szenvedett háromgólos vereséget a jégkorong-válogatott

Sok esetben meccset eldöntő tényező lehet, hogy egy csapat játékosai mennyire koncentrálnak már az első pillanattól kezdve, és ebben a magyar válogatott tagjai felülmúlták a szlovénokat a Nemzetek Európa-kupája amiens-i állomásának nyitó mérkőzésén.

A mieink már a hatodik percben két góllal vezettek, a rivális pedig csak kapkodta a fejét, mire felvette a magyar csapat által diktált tempót. Az első találatunk emberelőnyben született, a támadóharmadban adogattuk a korongot, amit Schlekmann Márk kapott meg a jobboldali kapufa mellett, és megpróbálta ugyan rögtön behúzni a kapuba, de felcsapták a botját, a pakk elpattant tőle, éppen a kiválóan érkező Horváth Bence elé, aki az előtte üresen tátongó rövid sarokba lőtt.

Másodpercekkel később, már egyenlő létszámnál a hátvéd, Tornyai Gábor eresztett el egy lövést, vagy inkább ívelte kapu felé a korongot a kék vonalról, ami Mihalik András ütőjén változtatott minimálisan irányt, és éppen a kapuba hullott.

Jó lett volna az első húsz percet kétgólos előnnyel befejezni, de egy emberhátrány és az addigra felpörgő ellenfél ezt meggátolta. Villámgyors, lőtt passzokkal adogatott a kapunk előtt, szétzilálta az egyébként is csökkent létszámú védelmet, és Zan Jezovsek éles szögből elsütött bombájára a kapus, Vay Ádám sem érhetett át időben egyik kapufától a másikig.

A második harmad első három percében Vaynak majdnem annyit kellett védenie, mint a kezdő játékrészben összesen, és a heves offenzívát nem is sikerült átvészelnünk kapott gól nélkül. A magyar kapus pont akkor próbált meg az előtte takaró Maks Bukovec bal oldalán kipillantani, amikor a korong éppen elszáguldott a támadó jobb keze mellett – egyenesen a kapuba. Jan Cosic kiegyenlített, és ha már magához ragadta a meccs irányítását, ott is tartotta a szlovén csapat, a mieinknek leginkább a kontrái voltak veszélyesek ebben a periódusban.

Az utolsó játékrészre aztán sikerült még feljebb kapcsolnia Szlovéniának, a mieink pedig ezzel párhuzamosan veszítették el egyre jobban az irányítást. Horváth Donát kiállítása után az emberhátrányt még egy kapuvassal átvészeltük, de aztán Matic Török és Borna Kopac is betalált egyéni akciója végén, a pontot az i-re pedig Nik Petrovic tette fel. Ezúttal nem a jó kezdés, hanem a jó befejezés ért győzelmet, 5–2-re kikaptunk a szlovénoktól, pénteken a papíron még erősebb Norvégiával nézünk farkasszemet.

JÉGKORONG

NEMZETEK EURÓPA-KUPÁJA, 1. FORDULÓ

SZLOVÉNIA–MAGYARORSZÁG 5–2 (1–2, 1–0, 3–0)

Amiens, 600 néző. V: Fauvel, Debuche, Maillard, Lefevre (mind francia)

SZLOVÉNIA: Us – Slibar, Bohinc / Zupancic, Smolnikar / COSIC 1, CRNOVIC (1) / Urukalo – KOPAC 1 (1), Bukovec, Jezovsek 1 / Zezelj (1), Mehle, Macuh / Crnkic, Baloh, Petrovic 1 / Spari Leben, Török 1, Gomboc / Burgar. Szövetségi kapitány: Anatolij Bogdanov

MAGYARORSZÁG: Vay – Szabó B., Ortenszky / Kiss R., Fejes / Tornyai (1), Horváth Donát / Falus, Horváth Alex – HORVÁTH B. 1, Péter, Laskawy / Mihalik A. 1, Nagy Krisztián, Schlekmann (1) / Erdély Cs., Dobos (1), Terbócs / Ravasz Cs., Farkas L., Mihalik G. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 25–12

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Majoross Gergely: – A tanulság az, hogy az emberhátrányos játékhelyzet a centikről szól. Mindenkinek ott kell lennie, és úgy kell tartania az ütőjét, ahol és ahogy azt a rendszerünk megköveteli. Ezt gyakorolni kell, nem elég, hogy kiküldjük videón az elképzelésünket, és mindenki megnézi egyszer. Összességében elkezdtük csinálni azt, amit szeretnénk megvalósítani, de még messze nem tökéletes a helyzet. Fegyelmezettebbnek kellett volna lennünk, akkor a sok feleslegesen elégetett energia megmaradt volna másra.