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Két évre eltiltották a legjobb román tornásznőt

2026.11.05. 19:03
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Fotó: Getty Images
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torna Ana-Maria Barbosu doppingvétség
Két évre eltiltották Ana Barbosut, a románok olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok tornászát, mivel egy éven belül három doppingvizsgálatot is elmulasztott.

A 20 esztendős versenyző fegyelmi büntetését a Nemzetközi Tesztelőügynökség (ITA) jelentette be, miután fellebbezést követően a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) is vétkesnek találta Barbosut a holléti nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések megsértésében. Barbosu eltiltása 2028 májusában jár le.

A román tornásznő, akinek versenyzési jogát idén tavasszal ideiglenesen függesztette fel az ITA, a 2024-es párizsi olimpián talajon lett harmadik, s ezen a szeren győzött a 2025-ös Európa-bajnokságon, emellett egy ezüst- és két bronzérmet is nyert a tavalyi kontinensviadalon. Felemáskorláton Czifra Bettina Lili mögött lett harmadik.

A kaliforniai Stanford Egyetemen tanuló Barbosunak ugyanakkor a CAS nem törölte a 2025 decembere óta rendezett versenyeken elért eredményeit, holott a sportági világszövetség, a World Gymnastics ezt is kérte.

A doppingellenes előírások szerint a sportolóknak kötelező módon meg kell adniuk holléti adataikat a doppingellenőrző szerveknek, s ha nem tartózkodnak a megadott helyen az általuk megjelölt időben, szabálysértést követnek el. Három ilyen szabálysértés, ha 12 hónapon belül történik meg, doppingvétségnek minősül, pozitív teszt hiányában is.

 

torna Ana-Maria Barbosu doppingvétség
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