Értékelje a Ferencváros játékosainak a Milan ellen nyújtott teljesítményét!

R. P.R. P.
2026.11.05. 20:40
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
Milan FTC Európa-liga
A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este fantasztikus teljesítménnyel 2–0-ra legyőzte Milánóban a Milant. Olvasóinkat ezúttal is arra kérjük, hogy 10-es skálán értékeljék a zöld-fehér futballisták teljesítményét. Listánkban csak azok szerepelnek, akik legalább 20 percet játszottak.

 

Európa-liga
58 perce

A San Siro sem volt akadály: Joseph duplájával, Yusuf kiállítása ellenére is megverte a Milant a Fradi

A Ferencváros négy mérkőzés után is hibátlan az Európa-Ligában, és a tabella második helyén állt a lefújás pillanatában.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)
Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)
MILAN: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász Á., 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Joseph (52., 66.)
Kiállítva: Yusuf (77.)

 

Milan FTC Európa-liga
Legfrissebb hírek

„Nem láttam semmit, már csak azt, hogy Lenny ünnepel” – Zachariassen a Milan elleni első gólról

Európa-liga
18 perce

Bánki József: Ez a győzelem nagyon jót tesz a magyar futball renoméjának, sőt egész Magyarországnak

Európa-liga
24 perce

Európa-liga: hátrányból nyert a Bournemouth, Londonban játszott döntetlent a Hoffenheim

Európa-liga
37 perce

Videó: ezzel a Joseph-duplával nyert a Fradi a Milan ellen

Európa-liga
57 perce

A San Siro sem volt akadály: Joseph duplájával, Yusuf kiállítása ellenére is megverte a Milant a Fradi

Európa-liga
58 perce

Szurkolói vonulás a San Siróhoz, helyzetjelentés Milánóból – ilyen volt a felvezetőnk a Milan–Fradihoz

Európa-liga
3 órája

Európa-liga: Dibusz az idényben először véd az alapszakaszban, Modric a padon a hazaiaknál – kezdők

Európa-liga
3 órája

Aldo Dolcetti: Ne zavarjon meg senkit a San Siro csillogása!

Európa-liga
6 órája