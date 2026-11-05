Értékelje a Ferencváros játékosainak a Milan ellen nyújtott teljesítményét!

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtök este fantasztikus teljesítménnyel 2–0-ra legyőzte Milánóban a Milant. Olvasóinkat ezúttal is arra kérjük, hogy 10-es skálán értékeljék a zöld-fehér futballisták teljesítményét. Listánkban csak azok szerepelnek, akik legalább 20 percet játszottak.

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