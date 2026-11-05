Rajt-cél győzelem Márton Richárdtól 200 pillangón az ob második napján

Verrasztó Zoltánra mindig figyelni kell.

Így volt ez régebben és jelenleg egyaránt: akkor is, amikor még úszóként ostromolta a csúcsokat, és azóta is, hiszen edzőként továbbra jelen van az uszodában – hetven év fölött is.

No, és olyan fiatalokat nevel, mint például Kertész Boróka, akire már a saint-denis-i felnőtt Európa-bajnokságon felfigyelhettek a magyar szurkolók, és jó eséllyel a jövőben még inkább előtérbe lép a Verrasztó-tanítvány, aki szinte minden nyilatkozatában emlegeti edzőjét.

Valahogy így: „Zoli bácsi megmondta.”

És persze ezúttal is megmondta.

Például azt, hogy az úgynevezett triplára figyeljen oda a fiatal leányzó – ez az utolsó három tempót jelenti, mégpedig úgy, hogy a fej a vízben van –, és erre igazán szüksége is volt a kaposvári ob második napján, a 200 pillangó döntőjében Kertész Borókának ahhoz, hogy megvédje címét, mert a szegedi Fábián Fanni nagyon szorongatta őt.

A szám férfivonalán Márton Richárd állhatott fel a rajtkőre címvédőként: Virth Balázs tanítványa rajt-cél győzelmet aratott, az 1:52-es idővel pedig kicsit saját magát is meglepte:

„Voltak fenntartásaim… Egyáltalán nem mondhatom azt, hogy jó felkészülés van mögöttem, több gondom is volt októberben, ezek után nem gondoltam, hogy ilyen időt úszom. Persze, győzni szerettem volna, de mert korántsem vagyok százszázalékos állapotban, az is benne volt a pakliban, hogy megvernek. Úgyhogy örülök. A győzelemnek, meg az időnek is.”

A szerdai 100 gyors után csütörtökön az 50 gyors újra az Európa-bajnokokkal „teletűzdelt” medencét hozta a férfiaknál (a nőknél mindkétszer Ugrai Panna nyert, aki amúgy a váltókkal együtt már hét aranynál tart – két nap után), az első napon Németh Nándor, a másodikon pedig Szabó Györgyei Szebasztián nyert, utóbbi nyomatékosította, hogy bár ez a legrövidebb szám, szeptember óta a 100 gyors élvez prioritást nála – nem véletlenül, a reményeink szerint az érmes útra az augusztusi Eb-n rálépő 4x100-as gyorsváltónak a jövőben is stabil tagja akar maradni.

ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR

Férfiak

50 m gyors

Országos bajnok: Szabó Györgyei Szebasztián (BVSC-Zugló, edző: Máté Hunor) 21.57

2. Németh Nándor (FTC) 21.71

3. Nell Olivér (Stamina TKSA) 21.72

400 m gyors

Ob: Zombori Gábor (UTE, e: Virth Balázs) 3:42.90

2. Kárpáti Máté (UTE) 3:43.44

3. Nagy Nándor (Balaton ÚK Veszprém) 3:45.57

100 m hát

Ob: Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola, e: Turós Máté) 51.63

2. Kovács Benedek (FTC) 51.83

3. Rácz Zsombor (BVSC-Zugló) 52.15

200 m pillangó

Ob: Márton Richárd (BHSE, e: Virth Balázs) 1:52.76

2. Kocsu Anton (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 1:54.26

3. Antal Dávid (Bátori Sárkány ÚE) 1:54.28

4x100 m vegyes váltó

Ob: BVSC-Zugló (Rácz Zsombor, Török Dominik, Szabó Györgyei Szebasztián, Mészáros Dániel) 3:31.98

2. FTC (Kovács B., Kutasi M., Takács B., Németh N.) 3:34.76

3. UNI Győri Úszó Sportegyesület (Takács M., Börzsei, Kocsu, Pózvai O.) 3:34.81

Nők

50 m gyors

Ob: Ugrai Panna (BVSC-Zugló, e: Máté Hunor) 24.77

2. Molnár Flóra (Debreceni Sportcentrum SI) 25.33

3. Rékasi Eszter (Bálinti Úszó Egyesület) 25.42

400 m gyors

Ob: Késely Ajna (BVSV-Zugló, e: Kovács Ottó) 4:04.94

2. Zsebők Laura (Vasas SC) 4:06.72

3. Szabó Lilla (Debreceni Sportcentrum SI) 4:07.24

100 m hát

Ob: Ugrai Panna 58.00

2. Kokas Fanni (Jövő SC) 58.48

3. Szilágyi Gerda (Jövő SC) 59.51

200 m pillangó

Ob: Kertész Boróka (Jövő SC, e: Verrasztó Zoltán, Kóra Dániel) 2:08.02

2. Fábián Fanni (Szegedi Úszó Egylet) 2:08.21

3. Ilyés Laura Vanda (FTC) 2:10.10

4x100 m vegyes váltó

Ob: BVSC-Zugló (Szabó-Feltóthy Eszter, Békési Eszter, Szabó Kincső, Ugrai Panna) 4:03.33

2. Jövő SC (Gergely, Puzsa, Kertész, Kokas) 4:04.30

3. UNI Győri Úszó Sportegyesület (Lakó, Fángli, Péter, Zámbó) 4:05.94