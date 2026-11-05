Bánki József: Ez a győzelem nagyon jót tesz a magyar futball renoméjának, sőt egész Magyarországnak
A meccs után
„Ez egy csoda! Az első perctől kezdve jobb volt a Fradi. Nagyon ritka olasz klubot taktikailag felülmúlni, de a Ferencvárosnak ez is sikerült. Sőt, erőnlétileg és sebességben is jobbnak tűnt riválisánál. Borbély Balázs elképzelései a futballról megint eredményesnek bizonyultak, nem a labdát kell többet birtokolni, hanem az a döntő, sikerül-e labdát szerezni, és abból milyen gyorsan jut el a csapat a kapuig és milyen a befejezés. Megint ki kell emelni Kristoffer Zachariassent, aki mindkét gólban döntő érdemeket szerzett, Lenny Josephnak csak az üres kapuba kellett gurítania. A középpályán Matús Bero, Nagy Ádám és Corbu Máriusz „etióp mennyiségű” futásteljesítménnyel jelentkezett, elképesztő munkát végzett ez a trió. A két belső védő hiba nélkül látta el a feladatát, de mindenki nagyszerűen játszott. Nem is emlékszem, Dibusz Dénesnek kellett-e igazán nagyot védenie, az utolsó húsz perc persze Bamidele Yusuf kiállítása után olyan volt, amilyen, a lényeg azonban, hogy nem ingott meg a csapat.”
„A Fradi azt csinálta, amit vártam, nagyon magasan támadott le, az első félidőben rengetegszer szerzett labdát a Milan térfelén, és már ekkor megvoltak a helyzetei – főleg Josephnek –, hogy vezetést szerezzen. Látszott, hogy Borbély Balázs azt kérte a játékosaitól, a lehető leggyorsabban érjenek oda a kapu elé, és fejezzék be az akciókat. A második félidőben jöttek a gólok is, és csodálatos volt látni, hallani, ahogy hatezernégyszáz ferencvárosi drukker ünnepel. Az is nagy szó, hogy az olaszoknak az összes nagy sztárjukat be kellett dobálni a cserepadról, ez is a Ferencváros érdemeit jelzi. Ez a győzelem nagyon jót tesz a magyar futball renoméjának, sőt egész Magyarországnak, szinte hihetetlen, hogy négy forduló után négy győzelemmel áll a Ferencváros az Európa-ligában.”
A második gól után
„Csodálatos! Ez a játék, hozzáállás, szenvedély mindent elmond magáról! A látottak alapján teljesen megérdemelt a vezetés, a Fradi taktikailag és erőnlétileg is felülmúlja a Milant!”
Az első félidő vége után
„Jobb a Fradi! Az történik, amit Borbély Balázs elképzelt, a két középső védő nagyszerű, a széleken sem bontják meg a csapatot, sok labdát szereznek Nagy Ádámék a Milan térfelén. Az is a Fradit dicséri, hogy Luka Modric már mozgolódik, ahelyett, hogy a hétvégi bajnokira pihentetnék.”
Az első félidő felénél
„Sajnos Lenny Joseph két nagy helyzetet hagyott ki, a másodiknál a Trabzonspor ellen is nehezebb szituációból szerzett gólt, talán még nem érte teljesen utol magát. Jól játszik a Fradi, sok labdát szerez, és abból azonnal támadásba lendül. A Milannak még helyzetecskéje sem volt.”
A kezdőcsapatról
„Jó a Fradi kerete, ezt jelzi, hogy Arzani és Yusuf is csak a padon van. Raemaekers és Gómez nemzetközi szintű védőpáros, csak a széleken ne verjenek meg minket. Bízom benne, hogy sok helyzetet tudunk kialakítani. A letámadás és visszatámadás után gyors futballra van szükség.”
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)
Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)
MILAN: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász Á., 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Joseph (52., 66.)
Kiállítva: Yusuf (77.)