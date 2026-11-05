Bánki József: Ez a győzelem nagyon jót tesz a magyar futball renoméjának, sőt egész Magyarországnak

A meccs után

„Ez egy csoda! Az első perctől kezdve jobb volt a Fradi. Nagyon ritka olasz klubot taktikailag felülmúlni, de a Ferencvárosnak ez is sikerült. Sőt, erőnlétileg és sebességben is jobbnak tűnt riválisánál. Borbély Balázs elképzelései a futballról megint eredményesnek bizonyultak, nem a labdát kell többet birtokolni, hanem az a döntő, sikerül-e labdát szerezni, és abból milyen gyorsan jut el a csapat a kapuig és milyen a befejezés. Megint ki kell emelni Kristoffer Zachariassent, aki mindkét gólban döntő érdemeket szerzett, Lenny Josephnak csak az üres kapuba kellett gurítania. A középpályán Matús Bero, Nagy Ádám és Corbu Máriusz „etióp mennyiségű” futásteljesítménnyel jelentkezett, elképesztő munkát végzett ez a trió. A két belső védő hiba nélkül látta el a feladatát, de mindenki nagyszerűen játszott. Nem is emlékszem, Dibusz Dénesnek kellett-e igazán nagyot védenie, az utolsó húsz perc persze Bamidele Yusuf kiállítása után olyan volt, amilyen, a lényeg azonban, hogy nem ingott meg a csapat.”

Bánki József (Fotó: Dömötör Csaba)

„A Fradi azt csinálta, amit vártam, nagyon magasan támadott le, az első félidőben rengetegszer szerzett labdát a Milan térfelén, és már ekkor megvoltak a helyzetei – főleg Josephnek –, hogy vezetést szerezzen. Látszott, hogy Borbély Balázs azt kérte a játékosaitól, a lehető leggyorsabban érjenek oda a kapu elé, és fejezzék be az akciókat. A második félidőben jöttek a gólok is, és csodálatos volt látni, hallani, ahogy hatezernégyszáz ferencvárosi drukker ünnepel. Az is nagy szó, hogy az olaszoknak az összes nagy sztárjukat be kellett dobálni a cserepadról, ez is a Ferencváros érdemeit jelzi. Ez a győzelem nagyon jót tesz a magyar futball renoméjának, sőt egész Magyarországnak, szinte hihetetlen, hogy négy forduló után négy győzelemmel áll a Ferencváros az Európa-ligában.”

A második gól után

„Csodálatos! Ez a játék, hozzáállás, szenvedély mindent elmond magáról! A látottak alapján teljesen megérdemelt a vezetés, a Fradi taktikailag és erőnlétileg is felülmúlja a Milant!”

Az első félidő vége után

„Jobb a Fradi! Az történik, amit Borbély Balázs elképzelt, a két középső védő nagyszerű, a széleken sem bontják meg a csapatot, sok labdát szereznek Nagy Ádámék a Milan térfelén. Az is a Fradit dicséri, hogy Luka Modric már mozgolódik, ahelyett, hogy a hétvégi bajnokira pihentetnék.”

Az első félidő felénél

„Sajnos Lenny Joseph két nagy helyzetet hagyott ki, a másodiknál a Trabzonspor ellen is nehezebb szituációból szerzett gólt, talán még nem érte teljesen utol magát. Jól játszik a Fradi, sok labdát szerez, és abból azonnal támadásba lendül. A Milannak még helyzetecskéje sem volt.”

A kezdőcsapatról

„Jó a Fradi kerete, ezt jelzi, hogy Arzani és Yusuf is csak a padon van. Raemaekers és Gómez nemzetközi szintű védőpáros, csak a széleken ne verjenek meg minket. Bízom benne, hogy sok helyzetet tudunk kialakítani. A letámadás és visszatámadás után gyors futballra van szükség.”