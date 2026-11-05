Európa-liga: hátrányból nyert a Bournemouth, Londonban játszott döntetlent a Hoffenheim

SLAVIA PRAHA–BOURNEMOUTH

Igazán felforgatott kezdővel vágott neki prágai vendégjátékának a Bournemouth. Marco Rose csapata azonban így is megszerezhette volna a vezetést a 30. percben, Lewis Cook büntetője azonban a kapufán csattant. Ebrima Singhateh révén a hazaiak kerültek előnybe, egy ellentámadás során indult meg a gambiai szélső, megforgatta Adam Smitht, majd a kapuba talált. Tobias Guddalnak azonban sikerült megnehezítenie a Slavia Praha dolgát, a norvég védő egy lerántásért már a 38. percben megkapta a második sárgáját.

A második félidőre belenyúlt a meccsbe a vendégek vezetőedzője, a szünetben beállt Tyler Adams bő tíz perccel később be is vette a kaput. Rose későbbi cseréi a győzelmet is meghozták az angoloknak, előbb a 81. percben Evanilson szerezte meg a vezetést, majd a brazil egy gólpasszt is kiosztott, a végeredményt Rayan állította be.

Két magyar játékos, Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is a kispadon kezdett a hazaiaknál, azonban egyikük sem kapott lehetőséget. A vendégeknél Tóth Alex a combsérülése miatt nem volt keretben.

CRYSTAL PALACE–HOFFENHEIM

Hét perc kellett a szebb időszakot is megélt Crystal Palace vendégeként játszó Hoffeinheimnek, hogy előnybe kerüljön a Selhurst Parkban. Alexander Prass gólja azonban nem volt elég, még úgy sem, hogy az angoloktól Adam Whartont a második félidőben kiállította a játékvezető. A hosszabbításban Kamada Daicsi talált be, pontot mentve a Palace-nak.

REAL SOCIEDAD–LYON

Orri Óskarsson 28. percben szerzett találatával került előnybe a Real Sociedad a Lyon ellen. A spanyolok azonban nem tudták otthon tartani a három pontot, ugyanis Corentin Tolisso az 54. percben kiegyenlített.

Ami a légiósokat illeti, a korábban említett Slavia-játékosok mellett Redzic Damir a kispadról nézte végig a Salzburg 2–0-s vereségét az Anderlecht otthonában, míg a sérült Loic Nego nem volt ott az Omonia keretében.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Sparta Praha (cseh)–Bournemouth (angol) 1–3 (Singhateh 35., ill. Adams 57., Evanilson 81., Rayan 90.)

Kiállítva: Guddal (37., Slavia)

Crystal Palace (angol)–Hoffenheim (német) 1–1 (Kamada 90+1., ill. Prass 7.)

Kiállítva: Wharton (77., Crystal Palace)

Lilleström (norvég)–Viktoria Plzen (cseh) 0–1 (Adu 10.)

NEC (holland)–Omonia (ciprusi) 3–1 (Linssen 50., 76., Bischoff 74., ill. Diony 23.)

Levszki Szófia (bolgár)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 1–0 (Sztojancsov 83.)

Real Sociedad (spanyol)–Lyon (francia) 1–1 (Óskarsson 28., ill. Tolisso 54.)

Anderlecht (belga)–Salzburg (osztrák) 2–0 (Augustinsson 20., Winkler 90.)

Milan (olasz)–Ferencváros 0–2 (Joseph 52., 66.)

Kiállítva: Yusuf (77.)