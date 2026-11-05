„Nem láttam semmit, már csak azt, hogy Lenny ünnepel” – Zachariassen a Milan elleni első gólról

„Hihetetlen, hogy idejöttünk a San Siróba, és kettő nullára nyertünk a Milan ellen – kezdte Kristoffer Zachariassen, majd rátért az első gólra, amelynél buktatta a hazai kapus, Lorenzo Torriani. – Nem láttam semmit, már csak azt, hogy Lenny ünnepel. Abban biztos voltam, hogy ennek büntetőnek kéne lennie, de mivel a kapuban kötött ki a labda, így egyszerűen csak örültem a gólnak. Hihetetlen, hogy milyen csapatszellem van, mindenki egymásért harcol, ezért nem is számított, hogy ki talál be a kapuba. Lenny duplájának kifejezetten örülök, hiszen sérült is volt, szóval nagyon megérdemelte. A taktikánk kiválóan működött, mindenki tudta, mi a feladata. Magabiztosak voltunk a labdával, végrehajtottuk a meccstervet, és még egy ilyen nagy klub ellen is megérdemelten győztünk. Ez olyan este, amire igazán büszkék lehetünk.”

„Nagyon büszke vagyok magamra és a csapatra is, hogy egy ekkora csapat ellen tudtunk nyerni, úgyhogy rendkívül boldog vagyok – mondta a két gólt szerző Lenny Joseph, aki először az első félidőről beszélt. – Nem voltam ideges a kihagyott helyzetek miatt. Néha van ilyen, hogy megpróbálod a legjobbat kihozni magadból, és bár véd a kapus, de nem izgulsz, mert tudod, hogy jön majd a gól.”

A második találatról is szót ejtett a haiti válogatott csatár: „Amikor kontráztunk, én blokkoltam a védőt, hogy ne tudjon Kristofferre menni. Tudtam, hogy lepasszolja majd nekem a labdát, bár ő is belőhette volna. Ez volt az egyik legélvezetesebb mérkőzés számomra, mert mindenki szeret ilyen csapatok ellen játszani és gólt szerezni.”

Osváth Attila így értékelt az M4 Sportnak: „Felkészültünk belőlük, egész héten videóztunk, elemeztük őket, hogy három vagy négy védőre építenek. Sikerült jól felkészülnünk belőlük, az első félidőben nem nagyon volt helyzetük. Közben nekünk több lehetőségünk is volt, az első játékrészben két-három nagy helyzetet is kialakítottunk. Már jó lett volna akkor megszerezni a vezetést, de a szünetben megbeszéltük, hogy ugyanezt kell folytatni. Természetesen a másik félidőben már kicsit volt rajtunk nyomás a Milan részéről, de összességében jól tudtuk kezelni, és örülök neki, hogy sikerült nyerni.”

A jobbhátvéd nem tudta megmondani, jobban akarták-e a győzelmet, mint ellenfelük: „Nem tudom, több energiát raktunk-e a meccsbe, mint a Milan. Az első félidőben szerintem igen, de a szünet után látszott rajtuk, hogy próbálnak emelni a játékuk színvonalán, azonban tudtuk tartani a tempót. Éhesek voltunk a sikerre, és összességében szerintem megérdemelten győztünk, ami hatalmas teljesítmény. Óriási boldogság a San Siróban nyerni, nyilván nem mindennapi élmény.”