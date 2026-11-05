Videó: ezzel a Joseph-duplával nyert a Fradi a Milan ellen

L. M.L. M.
2026.11.05. 20:40
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Lenny Joseph első góljait szerezte ebben az idényben az El-ben (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
AC Milan Milan FTC Lenny Joseph Európa-liga Ferencváros
Lenny Joseph előbb az 52., majd a 66. percben is bevette a Milan kapuját az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. Mutatjuk a gólokat a 2–0-s FTC-győzelemmel végződő mérkőzésről.

LENNY JOSEPH ELSŐ GÓLJA

JOSEPH MÁSODIK TALÁLATA

Európa-liga
58 perce

A San Siro sem volt akadály: Joseph duplájával, Yusuf kiállítása ellenére is megverte a Milant a Fradi

A Ferencváros négy mérkőzés után is hibátlan az Európa-Ligában, és a tabella második helyén állt a lefújás pillanatában.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
MILAN (olasz)–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)
Milánó, San Siro, 49 372 néző. Vezette: Urs Schnyder (svájci)
MILAN: Torriani – Terracciano, De Winter, Diawara (Gila, a szünetben), Bartesaghi (Camarda, 68.) – Hutchinson, Musah (Moreira, a szünetben), Jashari (Modric, 63.), A. Cisse (Pulisic, a szünetben) – Rabiot – G. Ramos. Vezetőedző: Ruben Amorim
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Bero (Madarász Á., 67.), Nagy Á., Corbu (Arzani, 90+3.) – Zachariassen (Maiga, 86.), Joseph (Yusuf, 67.), Birmancsevics (Levi, 86.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Joseph (52., 66.)
Kiállítva: Yusuf (77.)

AC Milan Milan FTC Lenny Joseph Európa-liga Ferencváros
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