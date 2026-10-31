Női röplabda: Békéscsabán nyert rangadót az UTE

Az nem volt kérdéses, hogy a fővárosi rangadón a vendégek nincsenek egy súlycsoportban a házigazdákkal, akiknél ezúttal hiányzott a kezdőből Bozóki-Szedmák Réka, viszont sérülése után visszatért Csereklye Zsófia, s kiemelkedő teljesítményt is nyújtott. Többek között ennek is köszönhető volt az első két nagyon simán megnyert játszma.

A harmadikban viszont jól kezdett a TFSE, amely egészen a szett közepéig vezetett is. A piros-kékek először 14:14 után kerültek előnybe, s ezt már nem is engedték ki a kezükből, azonban a vendégek ezt követően sem zuhantak össze, s végül 22 pontig jutottak. tegyük hozzá, a Vasasnál ekkor már azért elsősorban a cserejátékosok szerepeltek a pályán.

RÖPLABDA

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

VASAS ÓBUDA–TFSE 3:0 (13, 16, 22)

Folyondár u., 389 néző. V: Bátkai-Katona, Halász E.

VASAS: Kiss L. 5, Zsombók A. 7, De Almeida 1, KUEHNE 8, CSEREKLYE 11, Sunderlíková 2. Csere: Juhár, Szalai A. (liberók), Tatár 6, Boskó, ZSOMBÓK E. 9, Fekete F. 1. Edző: Luca Bucaioni

TFSE: Batházi 1, Keler 4, Szabó K. 3, ERŐSS 14, Márkus 7, Nagy V. 3. Csere: Weidemann (liberó), Stankovics, Vértes Sz. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 8:3, 13:5, 18:8, 22:13. 2. játszma: 5:0, 10:3, 16:4, 18:9, 21:10, 24:15. 3. játszma: 0:1, 3:3, 4:7, 8:9, 8:11, 13:13, 15:14, 19.17, 22:18, 24:21

MESTERMÉRLEG

Luca Bucaioni: – Sokat léptünk előre ezen a héten, amit meg is mutattunk az első két játszmában. A harmadikban aztán nyomást helyezett ránk a TF, aminek örülök, mert ezeket a játékhelyzeteket nem lehet edzésen gyakorolni. Mindenki tette a dolgát, készülünk tovább.

Jókay Zoltán: – Megvolt a különbség a két csapat között, de az utolsó szettben, amikor a Vasasban is már inkább azok játszottak, akik kevesebb játéklehetőséget kaptak, akkor kellően megizzasztottuk őket. Ez a mérkőzés is jó volt tapasztalatszerzésnek és készülünk a további megmérettetésekre.

KHG KAPOSVÁRI NRC–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:2 (–9, –19, 21, 21, 13)

Kaposvár, 350 néző. V: Kiss Z., Kiss N.

KAPOSVÁR: Fábián 3, Pezelj 8, HORVÁTH L. 16, ROCHA 13, De Oliveira 3, GIORGI 11. Csere: Szerencsés, Sartoris (liberók), Hollósi B., CICETTI 17, Bánki, Kristóf. Edző: Vincent Lacombe

MÁV ELŐRE: Bell 13, Hollósi D. 11, Thalken 17, KOEVA 18, RIEDER 16, Lazurenko 5. Csere: Dömsödi (liberó), SZILÁDI 15, Király-Tálas. Edző: Kaszap Tamás

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 2:3, 3:10, 4:14, 5:18, 9:23. 2. játszma: 4:0, 5:6, 7:6, 9:10, 12:14, 14:14, 15:17, 16:19, 17:22, 18:24. 3. játszma: 0:2, 8:3, 13:6, 14:11, 16:15, 18:19, 23:21. 4. játszma: 1:0, 2:3, 5:4, 7:5, 9:6, 10:9, 12:12, 15:14, 19:16, 21:18, 22:21. 5. játszma: 4:1, 5:5, 6:7, 7:9, 9:9, 11:12, 12:13

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – A kezdés nem volt jó, de röplabdában három szettet kell nyerni. Tudtunk reagálni, javulni és a harmadik szettől kezdve sikerült megfordítani a mérkőzést. Ekkor már jobban játszottunk, mint az elmúlt hetekben, a fókuszt is meg tudtuk tartani a meccs végéig és örülök, hogy végül hazai pályán meg tudtuk nyerni a találkozót.

Kaszap Tamás: – Annak örülök, hogy két nagyon komoly rivális ellen is sikerült pontot szereznünk. Most is jól játszottunk, betartottuk a taktikát is, a végén pedig a kezünkben lett volna a lehetőség a győzelem megszerzésére, de a döntő helyzetekben rendre hibázunk. Meg kell tanulnunk győzni és ezeket a szituációkat kezelni.

BÉKÉSCSABA–ÚJPESTI TE 0:3 (–20, –19, –16)

Békéscsaba, 800 néző. V: Tillmann, Takács Á.

BÉKÉSCSABA: Draskovics 2, Murillo 6, Orosz 9, FINÉ 9, Kuznyecova 9, Pintér. Csere: Kertész, Nánási (liberók), Gajdács 2, Kiss N., Szakály 4, Németh L. 2. Edző: Nagy Péter

UTE: AMBROSIO 13, Szlavcseva 5, AKOPOVA 13, Nacsa-Pekárik 2,MILJEVICS 14, Jordanova 5. Csere: Pusztai (liberó), Szerényi 4. Edző: Alejandro Altamirano

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 7:5, 8:8, 11:9, 12:15, 15:20, 19:22, 19:24. 2. játszma: 1:0, 3:3, 5:6, 6:8, 7:11, 9:14, 15:15, 15:21, 18:24. 3. játszma: 0:2, 2:2, 2:5, 4:7, 5:9, 9:10, 11:16, 15:18, 15:24

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Nagyon sajnálatos, hogy Pintér Andrea a mérkőzés elején megsérült, kórházba szállították, a térdével történt valami, bízom benne, hogy nem újra olyan mértékben sérült meg, mint tavaly. A játékunk azután hagyott kívánni valót maga után, nem tudom, ez mennyire van benne, de nem is akarok magyarázkodni. Az biztos, hogy támadásban nagyon gyengék voltunk, ez részint köszönhető annak, hogy az UTE agresszívan, stabilan blokkolt és rendkívül jól védekezett. De úgy érzem, lett volna kapacitás a támadásainkban, hogy ezt kompenzáljuk, mert a nyitásfogadásunk az előző meccshez képest feljavult, a védekezésünkben is akadtak jó periódusok, de támadásban egyáltalán nem voltunk eredményesek, és így nagyon nehéz egy ilyen szintű csapat ellen meccset nyerni. Az UTE megerősödött, nem lepett meg, hogy jól játszott, inkább az lepett meg, hogy a heti edzéseinkhez képest támadásban milyen passzívak voltunk.