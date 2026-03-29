Női röplabda: a bajnoki döntőben javítaná ki a kupapofont a Vasas

A Magyar Kupa négyes döntőjének két csalódott csapata kezdi el párharcát vasárnap a női bajnoki fináléban, a Folyondár utcában. Egy héttel korábban ugyanis a kupa elődöntőjében a kaposváriak a másnapi döntőben a trófeát végül megnyerő Békéscsabától, a címvédő fővárosiak pedig hatalmas meglepetésre a bajnokságban a négy közé sem jutó Fatum Nyíregyházától kaptak ki. Vereségeik már csak azért is teljesen váratlanok voltak, mert azt megelőzően mindkét csapat sima, 3:0-s összesítéssel vívta ki a bajnoki döntőbe jutást, előbbi az UTE, utóbbi a Békéscsaba ellenében.

„Mindenkinek nagy pofon volt a kupaelődöntő, de a bronzmeccsen épp a Kaposvár ellen bizonyítottuk magunknak és mindenki másnak is, hogy fel tudunk állni egy ilyen helyzetből. Szeretnénk jól játszani a fináléban és aranyéremmel zárni az évadot” – mondta az MTI-nek Papp Orsolya, a piros-kékek csapatkapitánya.

Kaposvári „kollégája”, Bagyinka Fanni arról beszélt, hogy izgatottan és motiváltan várják az első mérkőzést.

„ Ez mégiscsak egy bajnoki döntő. A kupaeredmény ellenére nem álltunk meg a munkában, és a szebbik arcunkat szeretnénk megmutatni. Láttuk, hogy a Vasas nem verhetetlen, mindent megteszünk, hogy nekünk is sikerüljön legyőzni.”

A két csapat egymás elleni alapszakaszbeli mérkőzéseit egyaránt a Vasas nyerte meg, mind a kétszer 3:0-ra, míg a kupadöntő bronzmeccsén 3:1-re diadalmaskodott. A kaposváriak legutóbb az előző bajnokság elődöntőjének második mérkőzésén tudták legyőzni 3:2-re riválisukat, a Vasasnak az volt az egyetlen veresége magyar csapattól az előző idényben.

Az is érdekes adat, hogy a fővárosiak 2022. május 8. óta, azaz 56 tétmérkőzésen át nem kaptak ki a Folyondár utcában (akkor a Békéscsaba nyert ellenük a bajnoki finálé negyedik meccsén), míg vezetőedzőjük, a klubnál immár az ötödik idényét töltő, de a mostani döntő után távozó görög Janisz Athanaszopulosz vezérletével összességében 134/8-as mutatóval állnak a magyar csapatokkal szemben. Az idényben az említett kupaelődöntő mellett a bajnokság alapszakaszában a MÁV Előrétől kaptak ki egyszer 3:0-ra.

A kaposváriak még sohasem szereztek bajnoki címet, az eddigi legjobb helyezésük a két évvel ezelőtt elért ezüstérem volt, amit mostani teljesítményükkel már beállítottak. Az esélyesebbnek számító Vasas viszont már tizenegyedszer ünnepelne bajnoki címet, amellyel beérné az eddigi rekorder NIM SE-t.