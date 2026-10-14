Női röplabda: magabiztos MÁV Előre-siker a TFSE ellen

Igazi kuriózumnak lehetett szemtanúja az, aki kilátogatott a TFSE székesfehérvári vendégjátékára, ugyanis a 2017-es és a 2019-es Eb-részvevő magyar válogatott két feladója, Tálas Zsuzsanna, illetve Bleicher Réka állt egymással szemben a két oldalon. A mérkőzésen férjezett nevükön, Király-Tálas, illetve Batházi néven szerepeltek csapataikban, de ez mit sem változtatott technikájukon, amit ezúttal is gyakran megvillantottak. A fővárosiak az első játszmában meglepően jól tartották magukat sokkal esélyesebb vendéglátóikkal szemben, többször vezettek is, és még 22-nél is egyenlő volt az állás, ezt követően azonban már csak a hazaiaknak volt momentuma (25:22).

A második szett elején éppen Király-Tálas nyitásaival léptek meg a fehérváriak, innen pedig ezúttal nem volt visszaút, hiába kérte ki mindkét idejét Jókay Zoltán, összeomlott a nyitásfogadásuk, s ezt a játszmát nagyon simán hozták a hazaiak (25:17). A harmadik felvonás elején azonban megrázták magukat a fővárosiak és 6:2-es vezetésüknél ezúttal Kaszap Tamásnak kellett időt kérnie, mert nem bírtak Erőss Mirtil Bombáival és Nagy Viktória sáncával. A pihenő jót is tett nekik, mert nyolcnál már egyenlő volt az állás. A hazaiak lendületből átvették a vezetést is és Olivia Bell nyitásainak köszönhetően meg sem álltak 14:9-ig, innentől pedig megint nagyon sima lett a játszma (25:14), amivel a mérkőzés is befejeződött.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

MÁV ELŐRE FOXCONN–TFSE 3:0 (22, 17, 14)

Székesfehérvár, 53 néző. V: Bátkai-Katona, Barabás

MÁV ELŐRE: BELL 10, RIEDER 10, Király-Tálas 2, KOEVA 11, Hollósi 6, Thalken 11. Csere: Dömsödi (liberó), Sziládi 2, Lazurenko, Göböly, Milivojevics 1, Malinova 2. Edző: Kaszap Tamás

TFSE: Keler 8, Szabó K. 2, ERŐSS 12, Márkus 4, NAGY V. 5, Batházi. Csere: Stankovics, Weidemann (liberók), Vértes Sz., Kőrösi. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:1, 6:3, 8:7, 10:7, 10:10, 13:11, 14:15, 15:17, 19:18, 21:.21, 24:22. 2. játszma: 3:0, 8:2, 10:5, 13:6, 14:10, 18:11, 21:13, 24:16. 3. játszma: 2:6, 9:8, 14:9, 19:11, 21:14, 24:13

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: később...

Jókay Zoltán: – Pelikán elvtárs óta tudjuk, hogy a tények makacs dolgok. Kemény támadások nélkül nem lehet eredményt elérni, ezen a téren pedig nem ütjük meg az Extraliga szintjét. Volt már egy jó szettünk, de hosszú távon kijön ez a fogyatékosságunk.

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18.00: KHG Kaposvári NRC–Veszprémi ESC

18.00: Szent Benedek RA–Békéscsaba

19.00: Újpesti TE–Fatum Nyíregyháza

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