UEFA Ifjúsági Liga: a Kajrat Almati vár az MTK-ra
A kazah Kajrat Almati vár az MTK Budapest U19-es labdarúgócsapatára az UEFA Ifjúsági Liga második fordulójában.
A Kajrat Almati csapatával mérkőzik meg az MTK Budapest U19-es labdarúgócsapata az UEFA Ifjúsági Liga 2. körében. A kazahok kettős sikerrel jutottak tovább az első fordulóból: szeptember 15-én 5–0-ra győztek a montenegrói OFK Mladoszt Donja Gorica otthonában a párharc első mérkőzésén, a szerdai visszavágót pedig 8–1-re nyerték meg hazai pályán.
A magyar korosztályos bajnokcsapat az Új Hidegkuti Nándor Stadionban kezdi meg a második fordulót – október 28-án 18 órától –, az idegenbeli visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor. Az MTK negyedszer szerepel az UEFA Ifjúsági Ligában, korábban sikerült már bejutnia a 32 közé, akárcsak tavaly és tavalyelőtt a Puskás Akadémiának.
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