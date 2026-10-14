Nemzeti Sportrádió

NB II: hatalmas kapufával kezdte a második félidőt a Kövesd az Ajka ellen, de gól még nincs

SZARKA DÉNESSZARKA DÉNES
2026.10.14. 16:48
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Eddig négy meccsen 10 pontot szerzett hazai pályán a Mezőkövesd (Fotó: Tóth Péter/Mezőkövesd Zsóry FC, archív)
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NB II Ajka NB II 2. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 2. fordulójából elhalasztott mérkőzésén a 7. helyen álló Mezőkövesd Zsóry FC a 6. helyezett FC Ajkát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
A 2. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–FC AJKA 0-0 ÉLŐ
Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezeti: Drabon Barnabás (Szabó Dániel, Dobos Dávid)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes, Varjas, Vajda – Zachán, Rab, Vörös, Ottucsák – Hajdú, Kovács P. 
Vezetőedző: Máté Péter
AJKA: Simon B. – Tar, Bacsa B., Kenderes, Csorba – Bocskay, Szarka (Pintér, 55.) – Doncsecz, Szabó B., Artner D. (Csizmadia, 55.) – Csóka.
Vezetőedző: Artner Tamás

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán még veretlen Mezőkövesd az Ajka ellen, amely épp szombaton kapott ki (Tiszakécskén 4–3-ra) először idegenben. 

 

NB II Ajka NB II 2. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Mezőkövesd
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