NB II: hatalmas kapufával kezdte a második félidőt a Kövesd az Ajka ellen, de gól még nincs

LABDARÚGÓ NB II

A 2. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–FC AJKA 0-0 – ÉLŐ

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezeti: Drabon Barnabás (Szabó Dániel, Dobos Dávid)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes, Varjas, Vajda – Zachán, Rab, Vörös, Ottucsák – Hajdú, Kovács P.

Vezetőedző: Máté Péter

AJKA: Simon B. – Tar, Bacsa B., Kenderes, Csorba – Bocskay, Szarka (Pintér, 55.) – Doncsecz, Szabó B., Artner D. (Csizmadia, 55.) – Csóka.

Vezetőedző: Artner Tamás

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán még veretlen Mezőkövesd az Ajka ellen, amely épp szombaton kapott ki (Tiszakécskén 4–3-ra) először idegenben.