Az ETO a favorit a román női kézibajnokság sztárjának megszerzésében – sajtóhír

A bajnoki címvédő Gloria 25 éves balátlövője, Danila So Delgado szerződése jövő nyáron lejár a besztercei klubbal, és a cikk szerint a Bajnokok Ligája topcsapatai sorban állnak az aláírásáért.

A Fanatik úgy tudja, hogy bár az Odense és a Brest is érdeklődik a spanyol válogatott játékosért, a legesélyesebbnek a magyar bajnok tűnik – főleg miután a francia csapat már megszerezte az azonos poszton szereplő norvég világsztárt, Henny Reistadot.

So Delgado 2024-ben érkezett az Elchétől az erdélyi klubhoz, és az előző idényben 136 bajnoki góljával (amivel a Nemzeti Liga második legeredményesebb játékosa volt) főszerepet játszott a Gloria történelmi bajnoki címében. Ehhez hozzátett még 121-et a Bajnokok Ligájában is, amelyben a negyeddöntőig jutó beszterceiek szintén eddigi legjobb eredményüket érték el. A 4.5 millió eurós költségvetésű Gloria öt forduló után még százszázalékos a román bajnokságban, a BL-ben pedig három győzelemmel és két vereséggel áll – So Delgado a tíz mérkőzésen összesen 60 gólt lőtt.

