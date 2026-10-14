Nemzeti Sportrádió

Az ETO a favorit a román női kézibajnokság sztárjának megszerzésében – sajtóhír

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.10.14. 15:40
Danila So Delgado (Fotó: Getty Images)
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női kézilabda Danila So Delgado Győri Audi ETO KC
A Győri Audi ETO KC van a legjobb pozícióban a román női kézilabda-bajnokság tavalyi legjobb külföldi játékosának megszerzéséért – állítja a Fanatik bukaresti sportportál.

A bajnoki címvédő Gloria 25 éves balátlövője, Danila So Delgado szerződése jövő nyáron lejár a besztercei klubbal, és a cikk szerint a Bajnokok Ligája topcsapatai sorban állnak az aláírásáért. 

A Fanatik úgy tudja, hogy bár az Odense és a Brest is érdeklődik a spanyol válogatott játékosért, a legesélyesebbnek a magyar bajnok tűnik – főleg miután a francia csapat már megszerezte az azonos poszton szereplő norvég világsztárt, Henny Reistadot. 

So Delgado 2024-ben érkezett az Elchétől az erdélyi klubhoz, és az előző idényben 136 bajnoki góljával (amivel a Nemzeti Liga második legeredményesebb játékosa volt) főszerepet játszott a Gloria történelmi bajnoki címében. Ehhez hozzátett még 121-et a Bajnokok Ligájában is, amelyben a negyeddöntőig jutó beszterceiek szintén eddigi legjobb eredményüket érték el. A 4.5 millió eurós költségvetésű Gloria öt forduló után még százszázalékos a román bajnokságban, a BL-ben pedig három győzelemmel és két vereséggel áll – So Delgado a tíz mérkőzésen összesen 60 gólt lőtt. 
 

 

női kézilabda Danila So Delgado Győri Audi ETO KC
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