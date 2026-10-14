Grúziai szupertornán vesz részt a Ferencváros férfi vízilabdacsapata

A két Bajnokok Ligája-forduló közé „beékelt” viadalon a zöld-fehérek mellett indul a legrangosabb európai kupasorozatban 11-szer győztes, Zalánki Gergőt is foglalkoztató olasz Pro Recco, az előző idényben Eurokupa-nyertes, Nagy Ádámot is a soraiban tudó francia CN Marseille, Mészáros Mátyás csapata, a szerb Novi Beograd, a német Waspo Hannover, a japán bajnoki ezüstérmes Bourbon Water Polo Club Kasivazaki, valamint két hazai gárda, a házigazda A-Polo Sport Management és a Dinamo Tbiliszi.

A torna életre hívásában a sportág két magyar legendás alakja, a szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes, illetve a 2008-ban Pekingben ötkarikás aranyérmes Varga Dénes is segédkezett.

A négynapos esemény összdíjazása csaknem akkora, mint a Bajnokok Ligájáé, az első helyezett 60, a második 40, a harmadik 30 ezer dollárt kap, a négy egyéni díjazott pedig fejenként ötezer dollárral lesz gazdagabb.

Az FTC csütörtökön a Novi Beograd, pénteken a Dinamo Tbiliszi, szombaton a Marseille ellen ugrik medencébe, vasárnap pedig a helyosztókra kerül sor.