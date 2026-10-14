Nemzeti Sportrádió

Lénárt Ágota Gulácsiékról: Az ilyen támadások után poszttraumás stressz alakulhat ki

S. Á.S. Á.
2026.10.14. 20:50
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Fotó: Getty Images
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Gulácsi Péter Villarreal Lénárt Ágota
A Nemzeti Sport megkérte dr. habil. Lénárt Ágotát, hogy mondja el véleményét Gulácsi Péter és családja megtámadásáról. Az egyetemi docens, sportpszichológus szerint az ilyen támadások után poszttraumás stressz alakulhat ki, ezért érdemes minél előbb szakemberhez fordulni, aki segít feldolgozni a történteket.

 

 

„A pontos részletek ismeretének hiányában csak általánosságban lehet beszélni az esetről – mondta dr. habil. Lénárt Ágota. – Az ilyen támadások után poszttraumás stressz alakulhat ki, ezért érdemes minél előbb szakemberhez fordulni, aki segít feldolgozni a történteket, és megelőzni, hogy rögzült trauma alakuljon ki. Gyakran szorongásos zavar jelenhet meg, és sokszor hónapokkal, akár évekkel később is bevillanhatnak a támadás képei. Ebben az esetben tovább rontja a helyzetet, hogy a kapus és a családja aludtak, amikor betörtek hozzájuk. Egy ilyen támadás eleve nagy sokkhatással járhat, az pedig még rosszabb, ha hirtelen felébredve szembesül azzal, hogy maszkos idegenek fegyvert fognak rá az otthonában. Alvászavar is kialakulhat, és egy ilyen trauma a sportpályafutást is jelentősen befolyásolhatja. Külön protokollja van annak, hogy ilyenkor milyen kezelésre van szükség.”

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