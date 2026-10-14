A Veszprém most tíz góllal verte meg a Partizan Beogradot

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

ONE VESZPRÉM HC–RK PARTIZAN (szerb) 38–28 (18–15)

Veszprém, 3800 néző. V: Pirvu, Potirniche (románok)

VESZPRÉM: APPELGREN – Lenne 2, REMILI 7, Thiagus Petrus, Ali Zein 3, Dodics 3, Gáncs-Pető. Csere: Nielsen (kapus), Adel 1, PESMALBEK 8, Hesam 3, Ligetvári, Cindric, Imre B. 2, MARTINOVIC 6, Descat 3 (1). Edző: Xavier Pascual

PARTIZAN: L. Krivokapics – Papovics, Crnoglavac 5 (4), Kosz, WAGNER 9, LUMBROSO 5, Andjelkovics 1. Csere: Cordalija (kapus), Sánchez-Migallón 1, Abutovics, Ivanov 1, Sijan 3, Damjanovics 2, Ivanic, Sotics 1, Gugolj. Edző: Raúl González

Az eredmény alakulása. 7. perc: 6–2. 18. p.: 8–8. 21. p.: 12–8. 27. p.: 15–13. 41. p.: 27–19. 48. p.: 29–24. 52. p.: 33–25

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Jól játszottunk, az első félidőben voltak problémáink a védelemben, kaptunk néhány gólt a beállótól és hétméteresből, de a második periódusban sikerült megoldanunk ezeket. Nagyon büszke vagyok a játékosokra, örülök annak, ahogy játszottak. Jó formában vagyunk, elégedett vagyok az eredménnyel és azzal, ahogyan csapatként dolgoztunk.

Raúl González: – Nehéz mérkőzés volt, mert az ellenfél nagyon jól játszott. Nekünk az első félidőnk sikerült jobban, és csalódottak vagyunk, hogy elvesztettük a mérkőzést, de úgy érezzük, hogy minden meccsel kicsit jobbak és jobbak leszünk. Ez fontos számunkra, mert fejlődni és javulni szeretnénk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ebben az idényben a klub fennállásának 50. évfordulója alkalmából a hazai Bajnokok Ligája-meccsek előtt mindig köszöntenek egy régi legendás játékost Veszprémben, akinek a mezét visszavonultatták. A szerb RK Partizan elleni hazai csoportvisszavágó előtt Csoknyai István szólt a szurkolókhoz, aki 1990 és 2005 között 15 éven át játszott az Építőkben, 11-es meze pedig ma is ott függ az arénában.

Két gyors góllal kezdtek a vendéglátók, de csak azért nem hárommal, mert Ali Zein annyira meglepődött, amikor valamiért jobbra-balra elszaladtak előle a vendégvédők, ő pedig üresen maradt, hogy Luka Krivokapicsba püfölte a százszázalékos ziccert. Mondjuk, kicsit meglepő volt, hogy a 18. percben még 8–8 állt a kivetítőn, de ez az állapot csak 16 másodpercig tartott.

Kicsit rákapcsolt, de nem mondhatni, hogy nagyon ellenfele fölé nőtt volna a Veszprém, zömmel 2-3 góllal vezetett, az első félidőt 18–15-re nyerte, ami reális különbség volt. Mikael Appelgren jól védett, de a hazai védelemnek meggyűlt a baja a vendégek 130 kilós osztrák beállójával, Tobias Wagnerrel, aki 30 perc alatt hétből hét gólt szerzett, ugyanakkor egy pillanatig sem lehetett érezni, hogy a Veszprém a végén ne tartaná valahogy otthon a két pontot.

Sőt, a szünet után bele is húzott, az első tíz percben megnyugtató előnyt harcolt ki. A hazai kapuban maradt Appelgren, Xavier Pascualnak semmi oka sem volt változtatni, a svéd kapus biztos pont volt, a szurkolók számtalan védése után skandálták a nevét. Az ezúttal is remekül játszó Dragan Pesmalbek sem kímélte magát, és kicsit dühös is lehetett, amikor egy kínálkozó üres kapus helyzetet elszalasztott, mert a következő lehetőségnél a félpályáról olyan erővel vágta a kapu közepébe a labdát, mintha zsinórón húztak volna.

A vége sima, 38–28-as hazai győzelem lett, a Veszprém továbbra is hibátlan a Bajnokok Ligájában, de most nehezebb feladat jön, jövő héten a Füchse Berlin érkezik a királynék városába – a németeket minden bizonnyal fűti a reváns vágya –, két hét múlva pedig Portóban van jelenése a magyar bajnoknak.