Női röplabda Extraliga: három szoros játszmában nyert a Vasas

A címvédő Vasas Óbuda 3-0-ra nyert a Nyíregyháza otthonában a női röplabda Extraliga alapszakaszának csütörtöki játéknapján.
A mezőny legeredményesebb játékosa a fővárosiak szlovák válogatott feladóátlója, Karin Sunderlikova volt 17 ponttal. Zsombók Anna és Fekete Fanni tíz-tíz pontot ütött. A szabolcsiaknál az olasz Ylenia De Mango 13, Godó Panna 12, Pampuch Gréta 11 pontig jutott.
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda 0:3 (–23, –23, –22)
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