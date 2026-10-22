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Női röplabda Extraliga: három szoros játszmában nyert a Vasas

2026.10.22. 19:42
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Fotó: Getty Images
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Fatum Nyíregyháza Vasas Óbuda női röplabda Extraliga
A címvédő Vasas Óbuda 3-0-ra nyert a Nyíregyháza otthonában a női röplabda Extraliga alapszakaszának csütörtöki játéknapján.

A mezőny legeredményesebb játékosa a fővárosiak szlovák válogatott feladóátlója, Karin Sunderlikova volt 17 ponttal. Zsombók Anna és Fekete Fanni tíz-tíz pontot ütött. A szabolcsiaknál az olasz Ylenia De Mango 13, Godó Panna 12, Pampuch Gréta 11 pontig jutott.

RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda 0:3 (–23, –23, –22)

Fatum Nyíregyháza Vasas Óbuda női röplabda Extraliga
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