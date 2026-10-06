Négy sorozatban is érdekelve van a címvédő Fino Kaposvár

Az előző idényben visszahódította a bajnoki címet és a Magyar Kupát a rekorder Fino Kaposvár. A somogyi klubnál ráadásul viszonylag kevés volt a mozgás a nyáron, nagyrészt együtt tudta tartani a bajnokcsapatot és az edzői stábban sem történt változás. Nem is lehet más ezek után a Fino célja, mint a két hazai trófea ismételt megszerzése, de emellett a Bajnokok Ligájában és a Közép-európai Ligában is szeretne bizonyítani.

A klub egyik ikonjának számít Bögöly Gábor, aki amellett, hogy saját nevelésű röplabdázó, sohasem szerepelt máshol. Az előző idényben azonban súlyos bokasérüléssel küszködött, így mindössze 11 bajnokin léphetett pályára.

„Lekopogom, szerencsére ez már a múlté, sem fájdalmam, sem panaszom nincs már, pedig attól féltem, ha edzésbe állok, újra bedagad, de sikerült megúsznom – mondta kérdésünkre a 12-szeres válogatott nyitásfogadó négyes ütő. – Most inkább az okoz problémát, hogyan férnek meg az edzések a munkám mellett, ugyanis könyvvizsgálójelölt vagyok, aminek a szakmai vizsgájához három év gyakorlat szükséges, és nemrég kezdtem el az elsőt. Egyelőre azonban nincs vele gond, ha hetente egy-egy délelőtti edzést ki kellett hagynom, akkor sokat mondok.”

Unatkozni biztosan nem fog a 28 éves játékos, hiszen a bajnokság és a Magyar Kupa mellett a Bajnokok Ligájában és a Közép-európai Ligában is indul csapatával.

„Jelentős kihívás előtt állunk, hiszen nekünk kimondva-kimondatlanul mindig a bajnoki és a kupaarany a cél itthon. A sorsolást látva pedig úgy gondolom, a Bajnokok Ligájában is van esélyünk arra, hogy akár több kört is menjünk, és egy esetleges búcsút követően is átkerülünk a CEV-kupába. Ami pedig a MEVZA-ligát illeti, a vezetőség azt mondta: ha már beneveztünk, a négyes döntőbe jutás a cél. Szerencsére azonban nagyon erős a keretünk, hat légiósunk is van, és a magyar játékosok is nagyon jók, szóval nyugodtan lehet majd forgatni a csapatot, mindig hasonló erősségű társaság lesz a pályán.”

A kaposváriakhoz három amerikai játékos érkezett, valamint a fiatal Király Benjámin Kecskemétről.

„A legjelentősebb változás a feladóátló posztján történt, hiszen Matej Smídl helyére Jacob Steele érkezett, az eddigiek alapján azonban úgy látom, hogy kiválóan pótolja a cseh játékost. Ráadásul valamennyi új igazolás remekül beilleszkedett, és ez nemcsak a csapaton, a hangulaton is látszik. Szóval minden adva van ahhoz, hogy Zoran Kedacic vezérletével megvédjük a címeinket. Persze ehhez a többi klubnak is lesz néhány szava, úgy látom, hogy a Pénzügyőr és a DEAC, de még a Miskolc is nagyon jól erősített, ami pedig legnagyobb riválisunkat, a MÁV Előrét illeti, egyelőre sötét ló. Az új feladóját ugyan ismerem, ő nagyon ügyes, de a többiekről egyelőre nincs adatunk, majd csak menet közben derül ki, mire is képesek.”

Az előjelek azonban jók, hiszen a felkészülés során a Fino Kaposvár sorban nyerte a mérkőzéseket.

„Amióta elkezdődött a felkészülés, minden hétvégén játszottunk valahol. Lengyelországban kezdtünk, de az még annyira az elején volt, hogy nem is nagyon volt értelme az edzőmeccsnek. Azután viszont két szlovéniai tornán vettünk részt, majd játszottunk a Muraszombattal és az Eszékkel is, aztán itthon a TFSE-vel, most hétvégén pedig Szabadkára utazunk. A lengyel meccset leszámítva egyedül az olasz Padovától kaptunk ki az egyik tornán…”