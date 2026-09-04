Paksról érkezett hátvéd Diósgyőrbe – hivatalos

Még az előző éjféli határidőt megelőzően sikerült elvégezni minden szükséges papírmunkát, így Szekszárdi Milán Diósgyőrben folytatja pályafutását.

„Nagy lehetőséget kaptam, hogy egy ilyen nagy múltú klubban játszhatok. Elszánt vagyok, és csak annyit ígérek, hogy csúszni-mászni fogok a csapatért, és a maximumot fogom beletenni minden mérkőzésbe. Középső védőként kellően agresszív vagyok, a mentalitásomat szokták dicsérni az edzőim. Bízom benne, hogy a teljesítményemmel hozzá tudok járulni ahhoz, hogy a Diósgyőr elinduljon felfelé. Készen állok harcolni a címerért! ” – jelentette ki a DVTK honlapjának Szekszárdi Milán.

A szekszárdi születésű, profi pályafutását Pakson kezdő 25 esztendős Szekszárdi korábban másfél évet Kazincbarcikán, egy évet pedig Szentlőrincen játszott kölcsönben. A tolnai és a borsodi klub megállapodása alapján az idény végéig erősíti az élvonalba való visszajutásért harcoló diósgyőrieket.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Kuzma Hunor (Békéscsaba 1912 Előre), Rácz Gergő (Kispest-Honvéd), Simut Márió (román-magyar, Videoton FC Fehérvár)

Kölcsönbe érkezők: Belényesi Csaba (MTK Budapest)

Kölcsönből visszatérők: Debreceni Ákos (Kecskeméti TE), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK), Szalai József (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: –

Távozók: Ádám Martin (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Hinora Kristóf (MTK Budapest), Máté Csaba (Nyíregyháza Spartacus) Pesti Zoltán (Csákvár), Simon Barnabás (FC Ajka), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Szekszárdi Milán (Diósgyőri VTK – kölcsönben), Tamás Olivér (Haladás), Zeke Márió (Újpest FC)

Kölcsönbe távozók: Galambos János (Szentlőrinc, kooperációs kölcsön), Éger Zsombor (Tiszakécskei LC), Köllő Kende (Videoton FC Fehérvár, ismét kölcsön), Rideg Bálint (Szentlőrinc)

Kölcsönből visszatér klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DVTK-NÁL

Érkezett: Babinszky Bence (Kozármisleny), Borvető Áron (Szeged-Csanád GA), Dojcsák Bence (Mezőkövesd – kölcsönből vissza), Gálfi Norbert (Soroksár), Gróf Dávid (FTC), Medgyes Zoltán (Kispest-Honvéd – kölcsönbe), Menyhárt Barnabás (Putnok – kölcsönből vissza), Molnár Gábor (Kisvárda), Szekszárdi Milán (Paks – kölcsönben)

Távozott: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen – Skócia, kölcsönből vissza, onnan Neuchatel Xamax – Svájc), Babos Bence (Videoton – kölcsönből vissza, onnan ZTE), Lamin Colley (gambiai-angol, Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Yohan Croizet-Kollár (francia, ?), Demeter Milán (Foggia – Olaszország), Anderson Esiti (nigériai, Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Jurek Gábor (MTK – kölcsön után végleg), Lirim Kastrati (koszovói, Kauno Zalgiris – Litvánia), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Sepsi OSK – Románia), Komlósi Bence (Csákvár – kölcsönbe), Lajcsik Vencel (Békéscsaba), Marco Lund (dán, ?), Macsó Máté (DVSC), Pető Milán (Paks – kölcsönből vissza), Ante Roguljic (horvát, Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Sajbán Máté (?), Ivan Saponjics (szerb, Da Nang FC – Vietnám), Karlo Sentic (horvát, Slaven Belupo – Horvátország), Szakos Bence (Arisz Limasszol – Ciprus), Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd – kölcsön után végleg), Tamás Márk (Olympiakosz Nicosia – Ciprus), Christ Tiéhi (elefántcsontparti-francia, Hapoel Jeruzsálem – Izrael, legutóbb Maccabi Bnei Reineh – Izrael, kölcsönben), Tuska Bálint (DVSC), Álex Vallejo (spanyol, FC Goa – India), Varga Zétény (FTC – kölcsönből vissza)