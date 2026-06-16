Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Extraliga: felhagy az élsporttal Szerencsés-Miklai Zsanett

2026.06.16. 16:33
null
Szerencsés-Miklai Zsanett befejezi profi pályafutását (Fotó: Török Attila)
Címkék
Szerencsés-Miklai Zsanett Veszprém ESC női röplabda Extraliga visszavonulás
Befejezi profi pályafutását a negyvennégyszeres válogatott röplabdázó, Szerencsés-Miklai Zsanett.

Nem láthatjuk többé játékosként a röplabdapályán Szerencsés-Miklai Zsanettet – a 34 éves játékos kedden utolsó klubja, az Extraligába feljutott Veszprémi ESC közösségi oldalán jelentette be, hogy befejezi pályafutását.

„Furcsa kimondani, hogy vége, de valamilyen szinten édes is, mert maradok a röplabda közelében. Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki benne volt a pályafutásomban” – nyilatkozta Szerencsés-Miklai, aki 2011 és 2019 között volt tagja a magyar felnőtt válogatottnak, amellyel részt vett a 2019-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is.

A nyíregyházi nevelésű, centerből lett ütőjátékos pályafutása során a Vasasban töltötte a leghosszabb időt: hat szezonon át erősítette a fővárosiakat. Ezt követően volt az Újpest, a Jászberény, a Kaposvár, az MTK, a MÁV Előre és a BVSC játékosa is, légiósként pedig a tajvani New Taipei City CMFC-ben és rövid ideig az olasz Orsa Cutiban is kipróbálta magát.

A magyar bajnokságot háromszor, a Magyar Kupát ötször nyerte meg, emellett van hat Extraliga-ezüstérme és további öt kupamedálja is.

 

Szerencsés-Miklai Zsanett Veszprém ESC női röplabda Extraliga visszavonulás
Legfrissebb hírek

Női röplabda Extraliga: távozott posztjáról a Szent Benedek RA horvát trénere

Röplabda
2026.06.01. 11:46

Visszavonult az olimpiai bronzérmes karatés, Hárspataki Gábor

Egyéb egyéni
2026.05.31. 13:12

Luka Modric a vb után visszavonul – sajtóhír

Foci vb 2026
2026.05.27. 17:07

Jászapáti Petra: Visszavonulok!

Téli sportok
2026.05.22. 16:00

„Köszönöm, hogy részesei voltatok az utamnak” – visszavonul a kétszeres BL-győztes Dragana Cvijics

Kézilabda
2026.05.21. 12:26

Németh Krisztián: El tudom viselni, hogy csodagyerek maradok

Labdarúgó NB I
2026.05.19. 15:45

Női kosárlabda: Dubei Debóra visszavonul a válogatottól

Kosárlabda
2026.05.19. 09:01

Hat- és nyolccsapatos röplabdaélvonal, kötelező feljutás a másodosztályból

Röplabda
2026.05.18. 21:47
Ezek is érdekelhetik