Női röplabda Extraliga: felhagy az élsporttal Szerencsés-Miklai Zsanett

Nem láthatjuk többé játékosként a röplabdapályán Szerencsés-Miklai Zsanettet – a 34 éves játékos kedden utolsó klubja, az Extraligába feljutott Veszprémi ESC közösségi oldalán jelentette be, hogy befejezi pályafutását.

„Furcsa kimondani, hogy vége, de valamilyen szinten édes is, mert maradok a röplabda közelében. Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki benne volt a pályafutásomban” – nyilatkozta Szerencsés-Miklai, aki 2011 és 2019 között volt tagja a magyar felnőtt válogatottnak, amellyel részt vett a 2019-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is.

A nyíregyházi nevelésű, centerből lett ütőjátékos pályafutása során a Vasasban töltötte a leghosszabb időt: hat szezonon át erősítette a fővárosiakat. Ezt követően volt az Újpest, a Jászberény, a Kaposvár, az MTK, a MÁV Előre és a BVSC játékosa is, légiósként pedig a tajvani New Taipei City CMFC-ben és rövid ideig az olasz Orsa Cutiban is kipróbálta magát.

A magyar bajnokságot háromszor, a Magyar Kupát ötször nyerte meg, emellett van hat Extraliga-ezüstérme és további öt kupamedálja is.