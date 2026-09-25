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NL: Magyarország–Ukrajna 0–0

Redzic, Szoboszlai és Lukács játszik elöl – kezdőcsapatok

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.25. 19:33
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Marco Rossi (Fotó: Kovács Péter)
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Magyarország Nemzetek Ligája Andrea Maldera Ukrajna Marco Rossi
Marco Rossi, a magyar, valamint Andrea Maldera, az ukrán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is kihirdette kezdőcsapatát a péntek esti Nemzetek Ligája-mérkőzésre.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 1. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–UKRAJNA
Budapest, Puskás Aréna, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Jarred Gillett (Neil Davies, Nick Greenhalgh) – angolok
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B., W. Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Csongvai, Vitális – Redzic, Szoboszlai, Lukács D. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
UKRAJNA: Riznik – Krupszkij, Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko, Szudakov – Cihankov, Szikan, Vanat. Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

A Nemzeti Sport szakértője ma Pátkai Máté korábbi 23-szoros válogatott labdarúgó lesz.

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ UKRÁNOK ELLEN 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

 AZ UKRÁN VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN 
Kapusok: Anatolij Trubin (Benfica – Portugália), Dmitro Riznik (Sahtar Doneck), Heorhij Jermakov (Harkiv)
Védők: Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain – Franciaország), Mikola Matvijenko, Valerij Bondar (mindkettő Sahtar Doneck), Eduard Szarapij (Polisszja Zsitomir), Vitalij Mikolenko (Everton – Anglia), Illja Krupszkij (Harkiv), Olekszandr Drambajev (LNZ Cserkaszi)
Középpályások: Oleh Ocseretyko, Jehor Nazarina (mindkettő Sahtar Doneck), Volodimir Brazsko, Andrij Jarmolenko (mindkettő Dinamo Kijev), Olekszandr Nazarenko (Polisszja Zsitomir), Heorhij Szudakov (Benfica – Portugália), Makszim Hlany (Górnik Zabrze – Lengyelország), Olekszandr Zubkov (AEK Athén – Görögország), Viktor Cihankov (Ajax – Hollandia)
Támadók: Danilo Szikan (Anderlecht – Belgium), Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev), Vladiszlav Vanat (Girona – Spanyolország), Ihor Krasznopir (Polisszja Zsitomir)
Szövetségi kapitány: Andrea Maldera (olasz)

 

Magyarország Nemzetek Ligája Andrea Maldera Ukrajna Marco Rossi
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