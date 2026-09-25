„Szoboszlai-dupla és egy Kerkez-gól, 3–0-ra nyerünk!” – a magyar drukkerek optimisták a meccs előtt

20.45 perctől a Puskás Arénában fogadja a magyar labdarúgó-válogatott az ukrán nemzeti csapatot a Nemzetek Ligája első fordulójában. Az NSO Tv stábja a meccs előtt arról faggatta a szurkolókat, mit várnak Szoboszlai Dominikéktől az esti meccsen.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–UKRAJNA

Budapest, Puskás Aréna, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Jarred Gillett (Neil Davies, Nick Greenhalgh) – angolok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B., W. Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Csongvai, Vitális – Redzic, Szoboszlai, Lukács D. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

UKRAJNA: Riznik – Krupszkij, Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko, Szudakov – Cihankov, Szikan, Vanat. Szövetségi kapitány: Andrea Maldera