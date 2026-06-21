Nemzeti Sportrádió

Röplabda: Szabó Vilmos az olasz élvonalba igazolt

2026.06.21. 15:55
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Szabó Vilmos (1-es számmal) Olaszországban folytatja pályafutását (Fotó: Dömötör Csaba)
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férfi röplabda MÁV Előre Foxconn Cisterna Volley Szabó Vilmos
A MÁV Előrétől távozó Szabó Vilmos az olasz élvonalban szereplő Cisterna Volley férfi röplabdacsapatában folytatja pályafutását.

„Amikor a menedzserem mesélt nekem a Cisterna Volley érdeklődéséről, azt mondtam neki, fogadja el az első ajánlatot, ami érkezik” – mesélte új klubja honlapján Szabó Vilmos, aki 23 éves kora ellenére már háromszoros bajnoknak és ötszörös Magyar Kupa-győztesnek mondhatja magát.

A szegedi születésű sportoló, aki korábban Kecskeméten, majd a Pénzügyőr SE színeiben röplabdázott, úgy fogalmazott, az olasz élvonalba igazolása nem csupán egy megvalósult álom, „hanem fontos üzenet minden magyar fiatal számára, hogy kemény munkával és akaraterővel el lehet jutni a világ legjobb bajnokságába”.

Elárulta, hogy mindig is követte az olasz bajnokságot, naprakész a csapatokkal és a játékosokkal kapcsolatban. Az előző idényben az élvonal szinte összes mérkőzését látta, sőt jó néhány másodosztályú meccset is megnézett.

A strandröplabdában U20-as Európa-bajnoki negyedik helyezett feladó arról is beszélt, hogy az Olaszországba költözése előtt még vár rá egy fontos feladat, ugyanis meg kell írnia a szakdolgozatát, hogy Cisterna di Latinába már diplomás közgazdászként érkezhessen.

A Cisterna az előző szezonban tizedik lett az olasz élvonalban.

 

férfi röplabda MÁV Előre Foxconn Cisterna Volley Szabó Vilmos
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