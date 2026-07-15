Harry Kane: Nem Lionel Messi, hanem Argentína lesz az ellenfél

ÓRIÁSI LEHETŐSÉG ELŐTT az angol válogatott. Bár a világ egyik legjobb nemzeti együttese, legutóbb hatvan évvel ezelőtt játszhatott világbajnoki döntőt, idegenben pedig még soha, most pedig egyetlen lépés választja el ettől. Csakhogy a címvédő Argentína került az útjába…

És élete lehetősége előtt áll Harry Kane is. A 32 éves csatár csapatkapitányként vezetheti csatába Angliát, a The Guardian azt boncolgatja, ha sikerül döntőbe jutni és megnyerni a vb-t, jó eséllyel aranylabdás lesz. Úgy, hogy korábban, gyerekkorában rengetegen kételkedtek benne, senki sem hitte volna, hogy ilyen magasra jut. Most viszont élete legfontosabb mérkőzésére készül, és duzzadhat az önbizalomtól: a klub­idényben 51 tétmérkőzésen 61 gólt szerzett a Bayern Münchenben, a mostani vb-n pedig hatnál jár.

„Nagyon izgatott vagyok, ritkán adatik meg a vb-elődöntős szereplés – mondta a BBC-nek és az ITV Sportnak is nyilatkozó Harry Kane. – A torna legfontosabb szakasza következik, hatalmas a nyomás, már csak egy akadályt kell leküzdenünk, hogy ott lehessünk a fináléban. Két éve erre készülünk, élveznünk kell a mérkőzést. A norvégok elleni továbbjutás után is elmondtam: bár még mindig van miben javulni, a legfontosabb, hogy ott vagyunk a négy között, és két siker választ el minket a vb-győzelemtől. Ami engem illet, nehéz megmondani, mitől volt ilyen jó idényem. Valahogy minden összeállt, mentálisan és erőnlétileg is kiváló állapotban voltam, a csapattársaim sokat segítettek mind klubszinten, mind a válogatottban. Talán kicsit jobban odafigyelek a regenerációra és az étkezésemre. De ez természetes. Ahogy az ember idősödik, rájön, hogy tényleg minden apró részlet számít. Nyilván nem minden úgy alakult, ahogyan elterveztem, a Bajnokok Ligájában például nem jött össze a döntőbe jutás, de összességében elégedett lehetek. A két évvel ezelőtt elveszített Eb-döntő nagy csalódás volt, de sokszor egy ennyire fontos találkozó elveszítése még nagyobb lökést és motivációt ad a folytatásra. Gyerekként mindig az olyan nagy csatákról álmodoztam, amilyen az Argentína elleni lesz. Az egyik legkedvesebb válogatott emlékem is az argentinok elleni összecsapáshoz kapcsolódik. David Beckham mindig is példakép volt számomra, felejthetetlen pillanat, amikor a kétezerkettes világbajnokságon győztes tizenegyesgólt lő Argentína ellen. Ami pedig Lionel Messit illeti, mindenki tudja, mennyire veszélyes, talán az utóbbi húsz év legjobb futballistája, de nem ellene játszunk, hanem Argentína ellen, és ennek megfelelően készülünk.”

Természetesen szóba került a Thomas Tuchel szövetségi kapitány és Jude Bellingham közti konfliktus is, ami napokig téma volt a brit sajtóban. Mint ismert, a német edző elégedetlen volt a Norvégia elleni játékkal, és szerencsésnek nevezte a továbbjutást. A Real Madrid középpályása pedig úgy reagált, hogy Thomas Tuchel talán nem tudja, milyen Erling Haaland, Martin Öde­gaard és Alexander Sörloth ellen játszani.

„Kemény mérkőzésen voltunk túl, és Jude Bellingham öt perccel a lefújás után nyilatkozott – mit vártak tőle, mit mondjon? – fogalmazott Harry Kane. – Könnyű úgy beállítani a helyzetet, mintha klikkesedés lenne a keretben. Ezzel szemben éppen azért tartunk itt, mert az egész csapat és a szakmai stáb egy irányba húz. Thomas Tuchel a világ egyik legjobb edzője, ami a szívén, az a száján, és ezt mindenki értékeli.”

A két évvel ezelőtt elveszített Eb-döntő nagy csalódás volt, de sokszor egy ennyire fontos találkozó elveszítése még nagyobb lökést és motivációt ad a folytatásra.

Vanczák Vilmos tett róla, hogy sporttörténelmi esemény legyen a szerdai mérkőzés

Lionel Messi az első argentin futballista, aki a harmadik vb-elődöntőjén léphet pályára, de nem csupán ezért lesz neki különleges a szerdai találkozó: még sohasem játszott Anglia ellen, amiben a 79-szeres magyar válogatott Vanczák Vilmosnak is kulcsszerepe volt. Ki ne tudná, a 39 éves, nyolcszoros aranylabdás argentin klasszist élete első válogatott találkozóján egy perccel a becserélése után kiállították, miután a 2005 augusztusában rendezett, Magyarország elleni felkészülési találkozón (1–2) arcul csapta a hátvédet a Puskás Ferenc Stadionban.

Fotó: AFP

Utóbb a magyar játékos is azt mondta lapunknak, szerinte jogtalan és túlzó volt a piros lap, vélhetően ma már, a VAR korában sem küldenék le ezért. Ugyanakkor a piros lapért járó eltiltás miatt automatikusan ki kellett hagynia a következő felkészülést találkozót, amelyet éppen Anglia ellen játszott Argentína. Michael Owen duplájával 3–2-re nyertek az európaiak, Lionel Messinek pedig csaknem 21 évet kellett várnia, hogy újra pályára léphessen Anglia ellen.

Jóval rangosabb összecsapáson…

SKY SPORTS

Megvan Anglia LEGVESZÉLYESEBB TÁMADÓ FEGYVERE, Jude Bellinghamnek hívják – írja elemzésében a brit szakportál, hozzátéve, hogy a Real Madrid középpályása egymást követő két kieséses vb-mérkőzésen duplázott,

futballját magabiztosság és erő jellemzi.

BBC

A brit közszolgálati csatorna megszólaltatta Nico O’Reillyt, a Manchester City 21 éves angol válogatott balhátvédjét, aki összecsaphat a pályán Lionel Messivel: „Az én szememben ő a valaha volt legjobb futballista, és most OLYAN ÉLMÉNYBEN LEHET RÉSZEM, ami legtöbbünknek jó, ha egyszer adatik meg az életben.”

EL PAÍS

A márkás médium argentin kiadása JULIÁN ÁLVAREZ FORMAJAVULÁSÁRA hívja fel a figyelmet, megemlítve, hogy kulcsfontosságú gólt szerzett a negyeddöntőben. Lionel Scaloni kapitány mindig is hitt abban, hogy az Atlético légiósa a leginkább megfelelő partner Lionel Messi mellett a támadósorban.

LA NACIÓN

Elsöprő lendülettel támadnak az angolok, MEG KELL ERŐSÍTENI a védelmet – írja az argentin lap, amely szerint változás várható a hadrendben: Nicolás Otamendit is bevetve öt védővel áll ki a címvédő az elődöntőben. Az átalakítás áldozata Rodrigo De Paul lehet.