Női kézilabda NB I: a kínai válogatott vendégeként készül az Alba Fehérvár

A klub honlapjának beszámolója hangsúlyozta: az egyesület és a távol-keleti ország sportági szövetsége „számos nagyléptékű sportprojektet bonyolított már le Székesfehérváron, a két szervezet kapcsolata most viszont kilép a megszokott mederből, és nem a kínai válogatott látogat hozzánk, hanem az Alba felnőtt csapata utazik Kínába”.

Az ázsiai alakulat vezetőedzője az a Zsadányi Sándor, aki korábban többek között az egri Eszterházyt és a NEKA-t is irányította. Az Alba trénere, Szuzana Lazovics pedig jól ismeri a kínai nemzeti csapatot, ugyanis több éven keresztül volt annak a junior válogatottnak a szövetségi kapitánya, amely most az Ázsia Játékokra készülő felnőtt keret magját képezi.

Az Alba Fehérvár hatodikként zárta az elmúlt bajnoki idényt.