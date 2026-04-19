Férfi röplabda Extraliga: megőrizte élvonalbeli tagságát a TFSE

Az alapszakaszban mindössze nyolcadik TFSE másodszor is legyőzte a Debrecent a TippmixPro férfi NB I Extraligában, így eldőlt, hogy előbbiek játszanak majd az 5–6. helyért a MAFC-cal. A siker azért is fontos volt Bartal Gergely csapata számára, mert a következő idénytől csak hat klub játszik az élvonalban, így három vidéki – a MÁV Előre, a Kaposvár és a Kazincbarcika – és három fővárosi gárda (a TFSE és a MAFC mellett a Pénzügyőr) küzd jövőre az érmekért.

Az alapszakaszban mindössze nyolcadik TFSE másodszor is legyőzte a Debrecent a TippmixPro férfi NB I Extraligában, így eldőlt, hogy előbbiek játszanak majd az 5–6. helyért a MAFC-cal. A siker azért is fontos volt Bartal Gergely csapata számára, mert a következő idénytől csak hat klub játszik az élvonalban, így három vidéki – a MÁV Előre, a Kaposvár és a Kazincbarcika – és három fővárosi gárda (a TFSE és a MAFC mellett a Pénzügyőr) küzd jövőre az érmekért.

FÉRFI EXTRALIGA

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

TFSE–Debreceni EAC 3:1 (26, 21, –20, 23)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a TFSE javára

A 9–13. HELYÉRT

Szolnoki RK-SC SI–Kecskeméti RC 3:0 (21, 23, 22)

Az állás: 9. Szeged 13 pont (14:7 szettarány, 5 mérkőzés), 10. Szolnok 9 (12:8, 5), 11. Dág 8 (10:7, 4), 12. Dunaújváros 3 (6:12, 5), 13. Kecskemét 3 (6:14, 5)



Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a TFSE javára

A 9–13. helyért. Szolnoki RK-SC SI–Kecskeméti RC 3:0 (21, 23, 22). Az állás: 9. Szeged 13 pont (14:7 szettarány, 5 mérkőzés), 10. Szolnok 9 (12:8, 5), 11. Dág 8 (10:7, 4), 12. Dunaújváros 3 (6:12, 5), 13. Kecskemét 3 (6:14, 5)