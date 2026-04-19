Férfi röplabda Extraliga: megőrizte élvonalbeli tagságát a TFSE

2026.04.19. 21:52
Fotó: Facebook/TFSE Férfi Röplabda
A TFSE hazai pályán 3:1-re nyert a DEAC ellen a férfi röplabda Extraliga 5-8. helyéért zajló párharc vasárnapi második mérkőzésén, így az ötödik helyért játszhat a folytatásban.

Az alapszakaszban mindössze nyolcadik TFSE másodszor is legyőzte a Debrecent a TippmixPro férfi NB I Extraligában, így eldőlt, hogy előbbiek játszanak majd az 5–6. helyért a MAFC-cal. A siker azért is fontos volt Bartal Gergely csapata számára, mert a következő idénytől csak hat klub játszik az élvonalban, így három vidéki – a MÁV Előre, a Kaposvár és a Kazincbarcika – és három fővárosi gárda (a TFSE és a MAFC mellett a Pénzügyőr) küzd jövőre az érmekért. 

FÉRFI EXTRALIGA
AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
TFSE–Debreceni EAC 3:1 (26, 21, –20, 23)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a TFSE javára
A 9–13. HELYÉRT
Szolnoki RK-SC SI–Kecskeméti RC 3:0 (21, 23, 22)
Az állás: 9. Szeged 13 pont (14:7 szettarány, 5 mérkőzés), 10. Szolnok 9 (12:8, 5), 11. Dág 8 (10:7, 4), 12. Dunaújváros 3 (6:12, 5), 13. Kecskemét 3 (6:14, 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Idén is MÁV Előre–Kaposvár döntő lesz a férfi röplabdázóknál

Röplabda
2026.04.17. 21:35

Férfi röplabda Extraliga: magabiztosan nyert a MÁV Előre a Kőér utcában

Röplabda
2026.04.13. 21:02

Férfi röpi Extraliga: idegenben sem veszített játszmát a Kaposvár a négy között

Röplabda
2026.04.12. 18:55

Férfi röplabda Extraliga: távozik a Pénzügyőr vezetőedzője

Röplabda
2026.04.12. 11:30

A MAFC legyőzte a MEAFC-ot a férfi röpi Extraligában

Röplabda
2026.04.10. 21:35

A Kaposvár simán, a MÁV Előre nehezen nyert a férfi röplabdabajnokság elődöntőjében

Röplabda
2026.04.09. 21:11

Férfi röplabda Extraliga: négy játszmában nyert a Szeged

Röplabda
2026.04.07. 21:06

Férfi röplabda Extraliga: a Dág öt játszmában nyert Kecskeméten

Röplabda
2026.04.01. 22:03
