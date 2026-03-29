Röplabda női Extraliga: magabiztos Vasas-siker a döntő első meccsén

Melyik csapat tudja túltenni magát a kupakudarcon? Ez volt a kérdés a múlt heti bronzmérkőzésen és ez volt a bajnoki finálé első meccsén is. Egy héttel ezelőtt a Vasas tudott nyerni 3:1-re, s a papírforma ezúttal is az ő sikerét ígérte.

Bár a Vasas „zenekar” már fél órával a meccs előtt rázendített síppal, dobbal és nádi hegedű helyett ezúttal dudával, ettől függetlenül azért nem vetették szét a tömegek a lelátót.

Carolina Leite ászával indult a küzdelem, és a brazil feladó nemcsak a nyitásaival vétette észre magát, hanem remekül irányította csapattársait, így a Vasas fokozatosan ellépett riválisától. Szegény embert pedig az ág is húzta: 21:14-es állásnál a vendégek liberója, Szerencsés Mimi esett el olyan szerencsétlenül, hogy csapattársa fejbe rúgta, ami miatt jegelni is kellett a halántékát és csupán a második játszma közepén tudott visszatérni a pályára. A magyarszabály miatt viszont ekkor centert is kellett cserélniük a vendégeknek. Meglepő módon ez mintha éppen a Vasast zavarta volna meg: a kaposváriak nyolcpontos hátrányból előbb háromra, majd két szettlabdát hárítva kettőre zárkóztak vissza, végül azonban a fővárosiak csapatkapitánya, Papp Orsolya pontot tett a játszma végére.

A második felvonás a kaposváriak pontjával kezdődött. Ez volt a mérkőzésen az első (s mint utóbb kiderült, egyben az utolsó alkalom is), hogy vezetni tudtak, mert ezt követően szinte teljesen szétestek. A Vasas-szurkolók 15-nél számoltak rájuk tízet, igaz, jogtalanul, mert a vendégek challenge-et kértek, s kiderült, hogy igazuk is volt, azaz járt volna egy „visszaszámlálás” a Vasas-tábor részéről. 18-nál jött az igazi „rászámolás”, a somogyiak pedig mindössze 13 pontig jutottak ebben a szettben.

Miután a harmadik négy Vasas-ponttal kezdődött, a vendégek mestere, Vincent Lacombe elunta csapata szerencsétlenkedését és feladót cserélt. A játék képe ugyan jelentősen nem változott, a Vasas győzelmét egy pillanatig sem fenyegette veszély, de a végén valamennyire visszazárkózott a Kaposvár. Ennek egyik főszereplője a brazil Maria Gabriela da Silva volt, aki egy ízben sarokkal mentett egy labdát, a végén pedig ő hárította a hazaiak első meccslabdáját, igaz, ezután éppen az ő széles nyitását követően szaladhattak össze az ezúttal feketében játszó piros-kékek ünnepelni a győzelmet.

Folytatás csütörtökön, a Kaposvár Arénában, ahol azonban a vendéglátók játékának 180 fokot kellene fordulnia ahhoz, hogy kiegyenlítsék a párharcot.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Vasas Óbuda–KHG Kaposvári NRC 3:0 (22, 13, 21)

Folyondár utca, 400 néző. V: Szabó P., Jámbor.

VASAS ÓBUDA: Leite 2, Ohwobete 9, PAPP 14, SUNDERLÍKOVÁ 14, GLEMBOCZKI 11, Ariail 7. Csere: Juhár (liberó), Boskó, Zsombók E., Fekete F. Edző: Janisz Athanaszopulosz

KAPOSVÁR: Bagyinka 2, Rabelo 10, Horváth L. 7, DA SILVA 10, Fedik 8, Giorgi 2. Csere: Szerencsés, Guimaraes (liberók), Szerényi 2, Johnson 2, Kalmár. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 3:3, 9:5, 14:8, 18:10, 18:14, 23:15, 24:20. 2. játszma: 0:1, 4:1, 9:3, 14:5, 14:7, 18:8, 24:12. 3. játszma: 4:0, 4:2, 10:3, 13:8, 18:10, 19:13, 22:19, 24:20

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Vasas Óbuda javára

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Nagy gratuláció a játékosoknak a nagyszerű eredményért, végig fókuszáltan, koncentrálva röplabdáztak, a Kaposvár minden fegyverére volt válaszunk. Akkor sem estünk kétségbe, amikor egymás után több labdamenetet elveszítettünk, ebben hatalmas segítségünkre voltak a szurkolóink, akik első pillanattól kezdve biztattak bennünket. Mint a csapatnak is elmondtam, az állás viszont csak 1–0.

Vincent Lacombe: – Nehéz mérkőzés volt, de sajnos ez a realitás, a Vasas jobban teljesített és ezt a végeredmény is mutatja. Most az egyszerűbb dolgokra összpontosítunk, azokon szeretnénk javítani, hogy közelebb kerüljünk hozzájuk. A második meccsen jobban kell nyomnunk, kihasználni a hazai pálya előnyét és a szurkolóink által teremtett nagyszerű hangulatot!